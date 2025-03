Por Agencias

Macuspana, Tabasco.- Ante las críticas a su gobierno y a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no servirán las “campañas negras” de la oposición porque el pueblo está muy consciente. “Hay un mucho pueblo de México y eso nos da fuerza”, sostuvo.

“Desde aquí y a todo México, juntos defendemos la patria”, manifestó.

En su discurso, la mandataria dijo que “los adversarios ahora quieren seguir con su campaña sucia, su campaña negra, pero si no sirvió antes, menos va a servir ahora porque el pueblo de México está consciente, muy, muy empoderado”, sostuvo.

Desde la tierra natal de López Obrador, retomó una frase del gobernador del estado, Javier May, de que “hay mucha presidenta; no, no hay mucha presidenta, hay mucho pueblo de México, eso es lo que nos da fuerza a la Presidenta, al gobernador y a todo el país”, sostuvo.

Tras resaltar que López Obrador fue un gran dirigente y “aprendimos con él a luchar, a defender los derechos del pueblo… quedó en el corazón de los mexicanos por generaciones”, reiteró que ahora la economía “es más fuerte. ¡Qué sería de México si no se hubieran dado los programas de bienestar!, !qué sería de México si no se hubiera aumentado el salario mínimo!, si no se hubieran dado todos los actuales apoyos, no tendríamos una economía tan fuerte”, afirmó. “Eso quiere decir que cuando se apoya abajo, cuando se apoya a quien menos tiene, se fortalece México”.

La titular del Ejecutivo Federal recordó a la población que el próximo 1° de junio habrá elecciones de jueces, magistrados y ministros.

“Dicen nuestros adversarios que somos autoritarios, imagínense, cuando ellos defienden que los ministros se sigan eligiendo por unos cuantos senadores. No, con la Cuarta Transformación se demostró que con el pueblo todo y sin el pueblo nada; que aquí quien manda es el pueblo de México y por eso el 1° de junio todos a votar, porque vamos a ser el país más democrático del mundo. El único país del mundo que elige a su Poder Judicial”.

La mandataria encabezó con retraso de alrededor de hora y media el arranque de obra de la carretera 186, tramo Macuspana-Escárcega (a unos 50 minutos de Villahermosa).

Hubo gente que se retiró. Entre ellos, comentaron que habían llegado alrededor de las 9 de la mañana y varios, coincidieron, “ni he comido nada”.

En su discurso, la Presidenta pidió disculpas por llegar tarde.

“Ya llevan un rato esperando. Disculpen que llegamos más tarde, es que pasamos a ver un proyecto muy bonito de Sembrando Vida… A todos los sembradores de cacao se les va a comprar toda su producción, vamos a producir chocolates y lo vamos a vender en las tiendas Bienestar”.

Después, abundó, “pasamos a ver el proyecto de Javier May, Crédito a la palabra, para apoyar a los pequeños ganaderos, para que Tabasco pueda recuperar y aumentar la producción, porque queremos autosuficiencia alimentaria, dejar de estar importando. En Tabasco hay todo”, subrayó.

La mandataria resaltó que este acto se realizó en “un lugar histórico, porque vio nacer al mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”, para quien hubo aplausos y el corrillo ¡es un honor estar con López Obrador!

Seguro el ex presidente nos estará escuchando en Palenque, añadió. “Mucho cariño y aplausos le enviamos. Le va a llegar el chisme porque así son los tabasqueños”, ironizó.

A su llegada, entre gente que la saludaba, se le preguntó sobre la versión del New York Times de que su teléfono había sido hackeado, después de la entrega de 29 capos a Estados Unidos, y respondió: “el lunes, el lunes”, respecto a fijar postura en la mañanera. Lo mismo, sobre la jornada de luto por los desparecidos. (Alma E. Muñoz/La Jornada).