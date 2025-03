Azahel Jaramillo H.

¿Cómo están? Dice el refrán «Obras son amores, y no buenas razones», así podríamos definir el trabajo que al frente del DIF Tamaulipas realiza su directora Dra. María de Villarreal y su equipo de trabajo. Y es que frente a muy diversas adversidades el DIF lleva beneficios, apoyos, «apapachos» a los que menos tienen.

En la presentación de su Segundo Informe de Actividades, la Dra. María Santiago de Villarreal destacó los siguientes datos:

En el año 2025 se entregaron más de 24 millones de desayunos escolares, en raciones calientes, a 105 mil alumnos de 2 mil 417 escuelas de nivel básico.

Se entregaron 372 mil dotaciones alimentarias de los programas Voluntad de Ayudar a las Familias, En Contingencia, Feria Mercado de Alimentos, y Come bien, Vive bien.

Se brindó atención en este 2024 a 6 mil 500 niñas y niños en 205 espacios de cuidado como Guarderías Infantiles DIF, y Centros de Cuidado Diario Infantil (CECUDI), y Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC).

Así, la Dra. María de Villarreal y su equipo del DIF Tamaulipas sigue contribuyendo a la transformación de Tamaulipas , con una visión humanista y llena de apapachos para bienestar de las familias y de los grupos más vulnerables de la geografía tamaulipeca, de Nuevo Laredo a Ciudad Madero.

Como dato que refleja su gusto por atender, por estar al tanto de los más vulnerables tenemos lo que ella, la Dra. María de Villarreal, contó, platicó en su Segundo Informe. Dijo que sus oficinas de Directora del DIF Tamaulipas se ubican bastante cercanas a la Casa Hogar del Niño, (donde viven menores en desamparo, menores huérfanos): «Yo cuando estoy en agobio del trabajo me escapo un ratito a la Casa Hogar donde al llegar las niñas y los niños me reciben con gran alegría… me cuentan sus preocupaciones y sus penas».

Y platicó que los niños de la Casa Hogar al verla llegar la saludaban llamándola «Doctora», por lo que ella les dijo: «Díganme abuela, yo lo veo a ellas y a ellos como mis nietos». «Ya me recibien así…»¡abuela, abuela!»

VACUNACION SARAMPION Y TOSFERINA

En este año 2025 el Gobierno de Tamaulipas ante las alertas emitidas por la Federación sobre brotes de sarampión en Oaxaca y Chihuahua, así como en el país vecino de Estados Unidos, específicamente en el estado de Texas, aunado a los casos de tosferina en 23 entidades federativas entre las que se encuentra Tamaulipas con 4 casos registrados, se mantiene la vigilancia epidemiológica para dar respuesta inmediata ante la presencia de casos de estos padecimientos.

El secretario estatal de Salud, Dr. Vicente Joel Hernández Navarro dijo que «los casos registrados en el país de sarampión, pone en riesgo la erradicación de este padecimiento en territorio tamaulipeco, por ello el gobierno del doctor Américo Villarreal, ha implementado la búsqueda activa para la identificación temprana de casos, así como activar los protocolos necesarios para reforzar la vacunación, la detección de casos y los cercos epidemiológicos para evitar contagios”.

Entre las medidas destaca el poner especial atención a completar el esquema de vacunación, como es la SRP, SR o triple viral para el sarampión; la hexavalente, DPT y Tdpa para tosferina, de acuerdo a los grupos de edad. A cuidarnos. NOS VEMOS.

