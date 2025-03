Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? Ya todos sabemos que de siempre y más ahora… de lo que se trata es de que los funcionarios trabajen con eficiencia y con transparencia. Y es que ya hace 20 días, el Secretario del Trabajo, Gerardo Illoldi Reyes, abordado por las y los periodistas al término de la ceremonia de Honores a la Bandera del Gobernador habló de un modo muy breve, muy escueto sobre las propiedades que adquirió. Dijo que el tema se había sacado de contexto, y se comprometió que en un plazo no mayor de diez días se iba a reunir con distintos medios de comunicación para aclarar estos hechos.

El caso es que han pasado los días y las semanas, ya mero empieza la primavera y es fecha que el jovenazo Secretario del Trabajo, de 32 años de edad nomás no ha convocado a la prensa y sigue sin aclarar la compra grande de propiedades, adquiridas por él y su hermano Joel. Tampoco ha dicho a nombre de quién está el caserón, la mansión que a todo lujo y sin tacañerías construyó en la Calle Ónix del Fraccionamiento Puerta de Hierro.

Y para los que gustan de los detalles, les comparto que Ónix es una piedra semipreciosa de colores contrastantes, blanco y negro, por ejemplo, pero también hay variedades verdes y rojas, muy usadas por los antiguos romanos para cosas de ornato. Y bueno tras esta aportación cultural, vale decir que en el tema de las propiedades del titular de la secretaría del Trabajo no hay pronunciamiento alguno ni de la Contraloría ni tampoco del Congreso de Tamaulipas.

Designado titular de la Secretaría del Trabajo, el 31 de julio pasado, el licenciado Illoldi Reyes y su equipo de colaboradores para sacar del atolladero, archivo muerto, las cientos de demandas laborales, en que las dejó el nefasto gobierno cabecista, siguiendo Illoldi Reyes con la inacción en que se la dejó Olga Patricia Sosa Ortiz, ahora Senadora de la República. No la chiflen que es cantada.

¿Hay cientos de demandas laborales que Illoldi y su equipo no resuelven por andar en otros temas? Es posible. El caso es que el día lunes 27 de enero este funcionario se trasladaba de la frontera hacia Ciudad Victoria y sufrió un percance carretero. Illoldi declaró que venía en compañía de sus colaboradores, como si vinieran de una comisión. Pero como diría la Tía Adela, que raro y es que normalmente sales de los lunes de comisión, no regresas. Dijo en sus redes sociales el funcionario que el accidente fue a la altura del poblado Las Comas. No se dijo quien venía manejando el vehículo oficial.

Lo cierto es que ese lunes hubo gran movilización de elementos de seguridad, pero oficialmente nada se dijo del estado de salud de la familia con la cual colisionaron, trascendiendo que su estado era grave… pero el funcionario Illoldi nada dijo del asunto.

Illoldi nació el 13 de junio de 1992. Es Géminis. De acuerdo a la biblia de la astrología, de Mario March y Joan McEvers, los de este signo son duales, sociables, curiosos, adaptables, inventivos, diestros, inteligentes, y también de personalidad cambiante, desagradecido, distraído, e inconstante.

Aclarando amanece. Esperemos que la Contraloría estatal, o bien la Secretaría General de Gobierno que es la encargada de velar por la eficiencia y transparencia de los funcionarios estatales se pongan a trabajar. Y que el funcionario Illoldi cumpla su palabra con las y los periodistas.

GOBTAM, ATIENDE MUJERES EMBARAZADAS

Con la Red de Acompañamiento en la Atención de la Emergencia Obstétrica (RAAEO) que el gobierno del doctor Américo Villarreal implementó para el cuidado oportuno de las mujeres embarazadas, en el 2024 se atendieron 187 códigos oro (emergencia obstétrica) y se redujo la mortalidad materna en cerca del 70 por ciento.

Así lo informa el secretario de Salud, Dr. Vicente Joel Hernández Navarro: En esta red de acompañamiento se cuenta con una App denominada “Salud Materna Tamaulipas” que facilita la comunicación entre las pacientes y el personal médico, promoviendo la detección temprana de posibles problemas de salud.

Dijo que con mensajes clave como “Por un embarazo seguro: la salud va contigo” se enfatiza que el acompañamiento de la App durante el estado gestacional de la mujer es esencial para tener un embarazo seguro y prevenir riesgos; “Mi App de confianza” genera confianza en las embarazadas hacia la App como una herramienta eficaz si se presentan síntomas de alerta; entre otros mensajes.

Con esta aplicación, que es fácil de descargar, se crea un vínculo directo con el personal de salud que las acompañará durante su embarazo, además la embarazada se siente segura y con confianza para reportar alertas en caso de experimentar síntomas sugestivos de complicaciones para recibir atención inmediata.

Entre los síntomas de alerta que puede reportar la embarazada destacan el dolor de cabeza, vómito, sangrado, dolor de oído, flujo, zumbidos, ver luces, ausencia de movimiento fetal, entre otros; y para poder obtener este tipo de atención es necesario que acudas a tu centro de salud más cercano para darte de alta y registrarte para que lleves tu control prenatal. Esto es clave para que lleves un parto sin riesgos.

El modo en que puedes obtener esta aplicación es abriendo la App de Google Play Store, busca “Salud Materna Tamaulipas”; descarga la App y acude al centro de salud para que te registren y generen tu usuario y contraseña. Si no puedes acceder a ella, envía un mensaje de texto describiendo tus síntomas de alerta a través de la atención telefónica las 24 horas al 8342757592, para recibir el auxilio. EN ESO QUEDAMOS.

[email protected]