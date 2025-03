Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Doña Claudia recibe el respaldo de la mayoría de los sectores en la batalla que sostiene contra el feroz vecino: empresarios, gobernadores, organizaciones políticas y no se diga de la ciudadanía que ve en los EU pretensiones más allá de las económicas. Y es que Trump quiere tener a México no de aliado sino dependiente absoluto de los caprichos del imperialismo.

Cuenta con el apoyo, lo cual no importa al magnate quien se burla de las tradiciones e historia, pilares de la dignidad nacional construida con tanto esfuerzo y sacrificio por heroicas generaciones. No es fortuita la defensa de nuestros valores y por supuesto de la soberanía e independencia por parte del supremo gobierno dirigido por la ejemplar mujer.

En el caótico escenario creado por Trump y respecto de los aranceles, pareciera ya imposible un acuerdo equilibrado cuando los EU pretenden llevarse la parte del león. En este sentido hay que ver con reservas el resultado de la llamada telefónica de este jueves, aunque respetuosa no es confiable debido a que el tipo no es de fiar. Cierto, hay pausa de un mes de no aplicación para los productos incluidos en el tratado comercial, pero no la garantía de que las cosas vuelvan a la normalidad. ¿Qué sucederá después del 2 de abril?. No lo sabemos. Lo único que flota en el ambiente en la amenaza. Y ni modo que sea invento.

Sea como fuere no hay duda del fortalecimiento del régimen morenista. Lástima que en algunos aspectos el partido luzca dividido a pesar de los constantes llamados a la unidad. Otro escándalo involucra a militantes intentando alianza con el panismo en la Cámara de Diputados muestra la falta de convicción transformadora, además de la ambición personal sobre el ideal de bienestar colectivo.

Es público que en el Congreso de la Unión se movilizan grupos en pos del futuro. Son enfrentamientos particulares que desgastan a la organización donde no son ajenos Ricardo Monreal y Adán Augusto López, mismos que en lugar de encausar su energía hacia objetivos valiosos para la república, se pierden en los laberintos de la voracidad política. Usted dirá que a Luisa María Alcalde le falta autoridad para meterlos al orden y tiene razón. En este caso como que en los últimos tiempos Morena carece de liderazgo real el cual ha sido suplido por la calidad moral de AMLO el sexenio anterior y ahora por doña Claudia. De ahí los triunfos indiscutibles en casi todo el país.

El asunto es que la mayoría mexica respalda sin medida a su Presidenta que algo significará al final de cuentas en las intenciones dominantes del imperio. Por lógica a los gringos más convendrá tener un vecino con el que pueda negociar que a un adversario en busca de mercados internacionales. Ojo con el anuncio de Claudia Sheinbaum relacionado con la importancia de intercambiar productos con países distintos a EU.

SUCEDE QUE

Atención hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, esconderos porque este sábado habrá linchamiento sin mirar a quién, y pue-que uno que otro sacrificado en la hoguera de la venganza.

