Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El empresario victorense, Jorge “Tico” García continúa brindando oportunidades laborales y apoyando a los pequeños emprendedores de la localidad con el fin de que contribuyan a crear una economía activa y dinámica en Victoria.

“Nosotros como empresarios y como ciudadanos de bien seguimos impulsando a la gente que quiera emprender, no importa su edad, pero queremos que se queden en Victoria para que sigamos impulsando la economía”.

Este enfoque no solo beneficia a la comunidad local, sino también puede tener un impacto positivo en la retención de talento joven, ya que cuando los jóvenes ven oportunidades y apoyo en su propia ciudad son menos propensos a emigrar a otros estados o ciudades en busca de oportunidades, explicó.

Jorge García añadió e hizo énfasis en que mantiene firme en su postura de apoyar a los emprendedores y brindar oportunidades laborales para contribuir al crecimiento económico de la ciudad.

“Totalmente, a jóvenes y no tan jóvenes, no hay edad para emprender. Me interesa mucho y debe ser interés de todo empresario buscar que la economía siga creciendo en Victoria”.

Consideró que al apoyar a los emprendedores y brindar oportunidades laborales, los empresarios están contribuyendo a crear un modelo de desarrollo sostenible que beneficie a la comunidad a largo plazo.

La semana pasada el empresario Jorge “Tico” García recibió un amplio reconocimiento a su labor social y altruista que ha hecho durante muchos años a favor de la sociedad victorense, cuando fue sorprendido por miles de personas que se reunieron para celebrar su cumpleaños.

Familias de las colonias Ampliación Echeverría y Marte R. Gómez organizaron festejos y verbenas populares en donde hubo pasteles, regalos y grupos musicales, y a cuya celebración asistieron más de mil personas de todas partes de la ciudad para convivir con el empresario victorense.