Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante denuncias en contrario, el titular de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que la entrega de plazas laborales se hace con transparencia y de acuerdo con las directrices que establecen las condiciones generales de trabajo.

“Ahorita son ocho plazas federales y estamos cuantificando las que son estatales para hacer una bipartición con el sindicato… y el número de estatales no lo tengo pero son18 o 12, no hay nuevas plazas por otorgar, porque son del año pasado”.

El funcionario negó que la SST haya entregado bases a personal que ya está jubilado, desplazando con ello a trabajadores eventuales, muchos de los cuales cuentan hasta con 15 años de servicio, razón por la cual circularon algunas denuncias en redes sociales señalando que hay irregularidades en el proceso de asignación.

En este punto, el funcionario aclaró que aunque la Secretaría de Salud tiene la responsabilidad de asignar plazas laborales, del total que hay una parte es entregada por el sindicato, por lo tanto si estás últimas no se asignan adecuadamente, la dependencia no es responsable de esos hechos.

“Se están refiriendo específicamente a una persona que recibió una base ya jubilado, y esta base se la otorgó un sindicato, pero también es un trabajador que ha estado bajo contrato dentro de la institución y la regla de la entrega de las basificaciones por parte del sindicato se respetan, pero nosotros no hicimos eso”, explicó.

Hernández Navarro admitió que actualmente se están asignando plazas para cubrir las vacantes por fallecimiento, renuncias y jubilaciones, pero aclaró que éstas no son nuevas sino que corresponden al año pasado.

“Primero se ven los números de bases registradas, se ve con el sindicato, se hace una bipartición y se hace la entrega, tratando de beneficiar primeramente a los trabajadores de la institución que deja esas bases, en este caso de los hospitales General, Civil e Infantil”.

El funcionario hizo énfasis en que la dinámica es que la repartición de plazas es una bipartición entre sindicato y la SST; y en lo que concierne a la dependencia lo que se hace es identificar en los hospitales quiénes son los trabajadores de contrato que tienen mayor antigüedad, pero también el perfil para poder entregárselas.

“Algunas bases que no hay quién ocupe por antigüedad, por ejemplo en el Hospital General, buscamos compañeros que estén en la Secretaría de Salud aunque no sean del hospital, pero que cumplan con el perfil y los invitamos a que ocupen una o dos bases, que no son muchas”.

Hernández Navarro admitió que hay inquietud entre médicos y profesionales de la salud porque creen que se están repartiendo bases nuevas, lo cual es un error.

“Ayer tuve reunión con un grupo de doctores y de profesionales de salud y les hice esta explicación, no es que tengamos bases nuevas, son las que se están dando de la gente jubilada, la que renuncia, o por defunciones”.