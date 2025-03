Por Agencias

Ciudad de México.- Diputadas de Morena se sumaron a la exigencia de legisladoras de oposición de votar en el pleno en contra de la determinación de la Sección Instructora en San Lázaro, de declarar improcedente la solicitud de desafuero del ex gobernador de Morelos e integrante actual de la bancada guinda, Cuauhtémoc Blanco.

Durante una reunión de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, la presidenta de ese organismo, la morenista Anais Miriam Burgos, se sumó a la propuesta de que las 251 mujeres que integran esa cámara no avalen que se deseche quitar el fuero al ex futbolista y pueda ser juzgado por el presunto intento de violación a su media hermana.

La diputada del PAN, Ana Balderas leyó la resolución de la Sección Instructora, aprobada la noche del jueves, en la que se rechaza por “notoriamente improcedente” la solicitud del ex fiscal Uriel Carmona -ya destituido- de desaforar a Blanco, ya que no se investigó a fondo la presunta violación de que se le acusa.

“Es lamentable, a estas alturas, con tantas reformas, con una legislatura con paridad de género que se haya señalado de esta manera”, advirtió y se sumó a otras voces opositoras que piden frenar en el pleno tal determinación. A ese señalamiento se sumó la diputada de MC, Anayeli Muñoz.

Al respecto, la morenista Burgos expuso que a nivel personal y “como una mujer que ha padecido violencia” se pronuncia por el respaldo a otras víctimas y expuso que está “en absoluto acuerdo que las mujeres de esta cámara, las 251 diputadas” se manifiesten en contra de no desaforar a cualquier diputado acusado de delitos de género.

Pidió no partidizar el tema, aclaró que “no somos nosotras quienes vamos a decidir si es culpable o no, no lo vamos a juzgar nosotras. Sin embargo, sí está en nosotras que pueda llegar a esos espacios del poder judicial”. Agregó que si Blanco no es culpable podrá regresar a su curul, pero “debemos de creerle a las mujeres”.

La diputada Burgos recalcó: “Nosotras somos quienes marquemos la diferencia y si todas estamos a favor de este esto suceda tendrá que reflejarse en el pleno, y debemos de encaminar a que cualquier diputado del grupo que sea se le quite el fuero y vaya a una investigación”.

Otra morenista, Maria Teresa Ealy dijo que las diputadas no pueden permitir “que el fuero sea un escudo para evadir responsabilidades, sobre todo cuando hay denuncias graves de violencia contra mujeres. Hoy más que nunca considero que necesitamos estar unidas como comisión, alzar la voz y dejar claro que ningún cargo está por encima de la ley. Las víctimas y todas las mujeres me dicen que estemos firmes y sin titubeos. Por eso las invito a que nos pronunciemos juntas como comisión y exijamos que estos casos sean tratados con la seriedad y responsabilidad que merecen”.

También de la bancada guinda, Julieta Vences, dijo que “nadie puede estar por encima de la ley” y pidió que se elabore una iniciativa para reformar el tema de la inmunidad de los diputados, para que “y nadie quede sin una sanción sobre todo cuando se trata de la integridad de las mujeres”. No estamos aquí, sostuvo, para defender a nadie, y menos a quien ha violentado o hecho algo fuera de la ley”. (Andrea Becerril/La Jornada).