Por Agencias

Ciudad de México.- La mayoría de Morena y sus aliados en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político Electoral de la Cámara de Diputados se allanó al cambio que aprobó el Senado, para que la prohibición de heredar cargos políticos entre en vigor hasta 2030 y no en 2027, como proponía originalmente la presidenta Claudia Sheinbaum.

El dictamen, que también impide la reelección consecutiva a partir de 2030, se aprobó por unanimidad de todas las fuerzas políticas con 38 votos en la Comisión de Puntos Constitucionales y con 24 en la de Reforma Político Electoral y aun así, diputados de Morena, PAN y MC anunciaron reservas para que la medida se aplique en la elección intermedia de 2027.

Se decidió que las reservas se presenten en la sesión ordinaria de mañana martes, pero desde hoy la vicecoordinadora de la mayoría, Gabriela Jiménez Godoy, reveló que su partido no tenía oportunidad de avalar la fecha propuesta por la presidenta.

Dijo que si bien Morena respalda a Sheinbaum, que los cargos no se heredan y que México merece líderes que sirvan al pueblo y no a sus apellidos, no logrará los votos para revertir la decisión política del Senado.

Porque, reveló, Morena buscó un acuerdo con las otras fuerzas políticas, y “sin embargo, después de un análisis político profundo, sabemos que si lo modificamos en la Cámara de Diputados, la reforma regresará al Senado y en el Senado no contamos con los votos suficientes para que pueda hacerse realidad el cambio”.

Ante esa postura, el panista Fernando Torres Graciano expresó: “Qué caro le salió a Morena el amor del Verde”.

Después de la revelación de Gabriela Jiménez, diputados de PAN y MC retaron a Morena a regresar a la fecha original de la iniciativa. “Si no tienen los votos del Verde, tienen los del PAN. El PAN pone los votos que le hacen falta a Morena. Mientras Pablo Vázquez (MC), dijo que a diferencia de los diputados de Morena, “Movimiento Ciudadano sí respalda la propuesta original de Claudia Sheinbaum”.

César Alejandro Domínguez, del PRI, dijo mordaz que si Morena no acata que la prohibición del nepotismo se traslade hasta 2030, perderá la mayoría en el Senado.

“El Verde se les raja por San Luis Potosí. ¡No anden de rajados!”, exclamó en referencia a la intención del gobernador potosino, Ricardo Gallardo Cardona, de imponer a su esposa la senadora por el PVEM, Ruth González Silva.

La reforma constitucional propuesta por Sheinbaum se debatió durante dos horas esta tarde en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Política. Al final, todas las bancadas avalaron el dictamen, pero la oposición anticipó reservas este martes en el pleno, para intentar que la prohibición al nepotismo electoral aplique dentro de dos años.

Iraís Reyes, de MC, dijo que la reserva que presentaron en el Senado los coordinadores de Morena y del PVEM, Adán Augusto López y Manuel Velasco Coello, respectivamente, fue “con el único objetivo de permitir que casos específicos de Guerrero, San Luis Potosí y Zacatecas puedan heredar las gubernaturas”.

Sergio Gil (MC) insistió que, si Morena no está dispuesto a defender la iniciativa de la presidenta, “nosotros sí. Si ustedes no se atreven a juntar su mayoría artificial, nosotros sí”.

En respuesta, la diputada Mary Carmen Bernal (PT) calificó “como demagogia” el ofrecimiento de votos de la oposición para respaldar la iniciativa original de Sheinbaum.

“Ahora resulta. Eso es una farsa. Sí, no es de la satisfacción de todos, a muchos nos hubiera encantado que vaya al 27, pero tan no confiamos en ustedes, que muy a nuestro pesar la estamos votando en sus términos. La vamos a acompañar aunque sea hasta 2030 porque ya no queremos más nepotismo ni más reelección”.

El dictamen se envió a la Mesa Directiva, para que se incluya en la agenda de la sesión de mañana, donde se discutirá y votará. (Enrique Méndez/La Jornada).