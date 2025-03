Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Por qué razón Ciudad Victoria es la capital de Tamaulipas? Ciertamente Victoria no es el municipio más poblado ni el de mayor potencial productivo. Empero Victoria es el centro geográfico del estado.

Con todo, este sábado 15 el puerto de Tampico se convierte en el foco de atención dado que congregará a la clase política tamaulipeca en ocasión del Tercer informe del gobernador Américo Villarreal Anaya. Con este Informe se sienta un precedente histórico por un par razones. Primero porque digamos la autoridad municipal anfitriona la encabeza la hermana del ahora gobernante, es decir, la alcaldesa Mónica Zacil Villarreal Anaya. Y segundo, porque de hace un buen, no se hacen en Tampico ceremonias de informe de gobierno. La última que recordamos es la del informe que rindió en el entorno de la Laguna del Carpintero–ahora llena de lagartos– el entonces gobernador Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba. Y estamos hablando de hace cosa de 25 años.

Mónica Zacil es la alcaldesa anfitriona. Como todos sabemos es hija del ingeniero ex gobernador Américo Villarreal Guerra, y de la maestra Beatriz Anaya de Villarreal. En su momento la ahora alcaldesa contó que su segundo nombre… Zacil… es un nombre de la cultura maya. «Cuando mi mamá estaba embarazada mi papá fue a Yucatán, y allá escuchó ese nombre, y dijeron, se lo vamos a poner a la niña, y significa «Brillo». De ahí Mónica Zacil.

La alcaldesa Mónica Zacil ha dicho: «Soy muy soñadora». Es del signo Sagitario. Y según la biblia del Zodiaco, los sagitario son gente franca, amante de la libertad, generosos, optimistas, justos, religiosos y entusiastas. Y también argumentativos, bruscos, jugadores e impetuosos.

XICO, SIGUE INTOCABLE

Nacido en Torreón, Coahuila, emparentado con el reynosense Francisco García Cabeza de Vaca, cuando era nomás médico se preocupaba -a limites enfermizos- más por la salud de sus caballos pero por la de sus pacientes.

Vale decir que en su segundo mes ya de alcalde de Victoria, el Dr. Xico estaba en la mesa de un restaurante del 8, propiedad de Gustavo Cárdenas.

En eso llega al lugar el entonces secretario general de gobierno César Verastegui Ostos, segundo de abordo en el GobTam. Ve al alcalde y se encamina directo a él. Sin rodeos le espeta: “Mira alcalde, cuando yo te llame por teléfono debes contestarme. No te llamo para saludarte. Te llamo para asuntos importantes. Que no vuelva a pasar”.

Tal inepto fue que el 1 de octubre de 2020 pidió licencia para dejar el cargo de Alcalde. Lo relevó en la responsabilidad María del Pilar Gómez Leal.

XICO, GRAN ERROR DEL PAN

Lo escribimos en momento el 8 de marzo de 2019. Llevaba cinco meses de presidente municipal Burlón, irresponsable, falto de palabra, con gran gusto por humillar y hacer sufrir a las personas… lo mismo modestas señoras de colonias, que comerciantes agobiados por las bajas ventas en la Calle Hidalgo. Tal es el Dr. Xicoténcatl González Uresti, a quien en mala hora el PAN hizo su candidato y llevó a la Presidencia Municipal de Victoria.

«CON ESTE FRIO, MI’JA»

A las señoras de la colonia Vamos Tamaulipas que en pleno Invierno fueron a Palacio Municipal a protestarle por la falta de agua les dijo, burlón: “¿Para qué quieres agua mi´ja? Con este frío ni que te fueras a bañar”.

En su momento al llegar al cargo, a la responsabilidad de Director del Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, el Dr. Xicoténcatl llamó a junta a las secretarias y les dijo: “¿Qué necesitan? Pidan”. Le pidieron un horno microondas para calentar sus alimentos a la hora de la comida. “Correcto-les dijo Xico- junten el dinero que puedan y el día 15 me buscan para yo aportar el dinero que falte”. Cumplido el plazo lo buscaron. Tenemos tanto, dijeron. Y, sumamente divertido les respondió. “Miren, ya ven como organizadas salen las cosas. ¿Cuánto dinero les falta?”. Nos falta tanto, respondieron. “Bueno, ya les falta menos, síganse cooperando!”.

Acabando su gestión de director, el Hospital General quedó hecho un desastre. Sin elevadores, sin quirófanos ni aire acondicionado. En cambio el Hospital privado Médica Norte, donde Xico González es uno de los dueños, es otra historia. ¿Vale investigar malos manejos?

Nació el 1 de junio de 1963 en Torreón, Coahuila. A esa condición de fuereño le atribuyen su falta de compromiso por sacar adelante a Victoria, llena hoy de baches, insegura, sumida en el miedo que todos tenemos y con serios problemas de abasto de agua potable. Pero hay que decirlo: Ya otras personas que no nacieron aquí fueron alcaldes, y si hicieron un buen trabajo. ¿Quiénes? Teresa Aguilar Gutiérrez, Gustavo Cárdenas e Ing. Enrique Cárdenas del Avellano…Tere en Guanajuato y los Cárdenas en Matamoros.

Los focos rojos del “factor Xico” preocuparon en su momento al PAN. Lo dijo en aquel momento, Luis Tomás Vanoye Carmona, dirigente estatal del PAN: El alcalde Xico tuvo un “arranque atropellado de gobierno…nosotros esperamos que reconsidere el cierre de la calle Hidalgo”.

Al final el alcalde Xico se dobló y dio marcha atrás en este asunto. ¿Goza Xico con la preocupación de comerciantes y empleados de la Hidalgo donde ya hubo quiebra de comercios? Parece que sí. Él no quiere a Victoria. También por necio eliminó el “Sanmarcazo”, que por años fue una buena diversión para familias que no pueden ir en Semana Santa ni a La Pesca, pues trabajan esos días. Pero “El Dr” no entendió. Ni en eso le ayudó su yerno asesor que cobraba 30 mil pesos cada quincena.

Tal es la historia neta del alcalde mexicano, peor evaluada en diversas encuestas. Con todo, hace unas semanas en su aniversario 40 el Hospital General de Cd. Victoria premió a Dr. Xico con reconocimiento por su labor como Director de dicho nosocomio. Tiene por ahí una denuncia por millonario desfalco. Pero la Fiscalía Anticorrupción nomás no procede. Veremos y diremos.