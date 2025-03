Por Agencias

Ciudad de México.- Con el grito de los asistentes a l Zócalo capitalino de “no estás sola”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la relación entre México y Estados Unidos no es de competencia, sino de complementariedad.

En la Plaza de la Constitución, en Asamblea Informativa, llamó a los mexicanos a estar atentos en caso de que sea necesario participar en una nueva convocatoria por las decisiones que pudiera tomar el gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump.

Aseguró que estamos en el mejor momento de convertir a la región en la mejor del mundo, «es menester fortalecer la relación económica, respetando las soberanías», nos complementamos, dijo.

La propuesta es no sólo integrar a América del Norte, sino a todo el continente.

Agradeció a empresarias y empresarios el apoyo en estos momentos cruciales y la unidad y valentía del pueblo de México.

Insistió que México debe seguir fortaleciendo la economía desde el humanismo mexicano.

Planteó como estrategia seguir aumentando el salario mínimo, autosuficiencia energética, promover inversión pública para la creación de empleos y resaltó el inicio de la construcción de trenes y un millón de viviendas, así como el fortalecimiento de los Programas de Bienestar.

En su discurso recordó que el 1o. de junio será la elección del Poder Judicial.

El cariño y entusiasmo de la gente hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se hizo presente una vez más. Miles de personas se reunieron en el Zócalo capitalino «en defensa de la soberanía nacional».

El gran apoyo popular reunió a gente de Oaxaca estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, Guerrero, Zacatecas, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Tamaulipas, entre otras entidades. También acudieron varios sindicatos, entre ellos el Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (SNTISSSTE), de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SNTSEMARNAT), el Sindicato de trabajadores del estado de México, así como el de Ferrocarrileros.

Sobre la avenida Juárez y calles aledañas se observaban arroyos humanos de familias enteras, parejas de ancianos y algunos solos, quienes caminan hacia la Plaza de la Constitución para escuchar a la presidenta, quien encabezará una asamblea informativa, para explicar el logro que significa el acuerdo alcanzado con el mandatario estadunidense, Donald Trump, de retrasar los aranceles e indicará que los productos mexicanos del T-MEC estarán exentos de su política de tarifas hasta el 2 de abril.

La mayoría de los contingentes cargan banderas de México y entonan el himno nacional. Además no dejan de cortar consignas. «¡Claudia escucha, la asamblea está en tu lucha! ¡Es un honor, estar con Claudia hoy! ¡Presidenta, presidenta!» y «¡No vamos a regresar al modelo neoliberal!»

Con el gobierno de Donald Trump prevalecerá el respeto, el diálogo y la colaboración, pero “no somos extremistas, porque hay principios irrenunciables: no podemos ceder nuestra soberanía ni permitir que nuestro pueblo resulte afectado por decisiones que tomen gobiernos y hegemonías extranjeras”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ante el multitudinario respaldo que hoy recibió en el Zócalo, dijo estar dispuesta a dar la vida por México.

“Siempre lo hemos expresado con convicción: México es un gran país, con un pueblo digno y valeroso. (Con Estados Unidos) somos naciones en igualdad de circunstancias, no somos más pero tampoco somos menos, y siempre pondremos por encima de todo el respeto a nuestro amado pueblo y a nuestra bendita nación”, sostuvo.

Desde el centro político de la República, mencionó al pueblo estadunidense “que no tenemos ni tendremos intención alguna de perjudicarlos y estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos, especialmente, ante la preocupación que tienen por grave consumo de drogas sintéticas”.

Por razones humanitarias, agregó, “México seguirá colaborando para que evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadunidenses y para apoyar a sus familias”.

Ante un Zócalo desbordado, la presidenta resaltó, ante las negociaciones con Estados Unidos para evitar los aranceles a las exportaciones, que ha quedado demostrado que “el amor a la patria siempre gana; hemos demostrado que el pueblo de México es mucha pieza y que juntos somos más y llegamos más lejos”.

“Siempre diremos con orgullo y amor, México es un país libre, independiente, soberano y democrático. Nuestra fuerza es el pueblo, nuestro motivo es su bienestar, tenemos la misión de servir al pueblo y a la patria. Tengan la certeza de que su presidenta, con temple y corazón, nunca les va a traicionar, y siempre pondré mente, corazón, energía y hasta la vida misma por nuestro querido y amado México”.

Única oradora, recordó que hoy es un acto de unidad, pero “aun cuando ya está en la Constitución, no se debe olvidar que el primero de junio habrá elecciones. Y por primera vez en la historia, el pueblo de México va a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Fueron múltiples las ocasiones en que se escuchó el grito de ¡no estás sola, no estás sola! Y la presidenta al confiar que seguirán los buenos resultados en la negociación con Trump, exhortó a seguir “atentos e informados por si es necesario nuevamente convocarnos a esta plaza pública. ¿Están de acuerdo?”, preguntó y se escuchó un sonoro sí.

La mandataria subrayó a los miles de presentes que su gobierno nunca se divorciará del pueblo. “Somos uno solo” y siempre que haya que informar o afrontar alguna adversidad, vamos a estar juntos. Y “aquí estamos juntos pueblo y gobierno y nunca nos vamos a separar. Esa es nuestra razón y nuestra fuerza”.

En esta ocasión, “por la fuerza del pueblo de México, nos reunimos para congratularnos, porque en la relación con el gobierno de Estados Unidos prevaleció el diálogo y el respeto y fueron levantadas las tarifas o aranceles que se estaban aplicando a productos que exportamos hacia el vecino país. Este, repito, es un logro de todas y de todos”.

La mandataria recordó que después de la primera pausa de un mes a los aranceles, convocó a la asamblea fue convocada para anunciar una estrategia de respuesta, planeada desde hace meses, pero “afortunadamente ha prevalecido el diálogo y sobre todo el respeto entre nuestras naciones.

“Siempre lo hemos expresado con convicción: México es un gran país con un pueblo digno y valeroso. Somos naciones en igualdad de circunstancias, no somos más pero tampoco somos menos, y siempre pondremos por encima de todo el respeto a nuestro amado pueblo y a nuestra bendita nación”.

La presidenta hizo un recuento de las negociaciones con Estados Unidos en las últimas semanas, entre ellas cómo se resolvió aplazar un mes más la aplicación unilateral de aranceles en la llamada que el 6 de marzo -y no el 6 de octubre como venía en el discurso- “y ahora quiero expresarles que somos optimistas porque para el 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo”.

Nada más que México no le cobra por exportaciones, “pues nosotros desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos ni ellos con nosotros. Es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos, porque prácticamente no hay aranceles de México hacia los Estados Unidos”.

Por ello, agregó, “siempre hay que agradecer la voluntad de diálogo del presidente de Estados Unidos con México”, y resaltó en este ámbito, como incidió en la negociación la buena relación que tuvo el ex presidente Andrés Manuel López Obrador –a quien envió saludos hasta Palenque, Chiapas- con Trump.

“Es probablemente que a algunas personas no les interesa que haya una buena relación entre nuestros pueblos y gobiernos, pero estoy segura que con información y diálogo respetuoso siempre podemos lograr una relación de respeto. Hasta ahora ha sido así”.

Con Estados Unidos “somos vecinos, tenemos la responsabilidad de colaborar y coordinarnos, pero debemos tener siempre claro, como decía Vicente Guerrero, la patria es primero”.

Tenemos plan y estrategia, y saldremos adelante, como lo hicimos con la pandemia de Covid, porque tenemos un pueblo extraordinario, “con más razón ahora que estamos fortalecidos en lo económico, lo social y lo político”. ¡No estás sola, no estás sola!, se escuchó.

Insistió: “siempre estaremos juntos y juntos siempre vamos a salir adelante con temple, con cabeza fría y con mucho amor al pueblo de México”.

E invariablemente, afirmó “con voluntad y tesón, debemos tener al diálogo siempre como la opción”.

México y Estados Unidos, recordó, compartimos una frontera de 3 mil 180 kilómetros; cooperamos en lo comercial, lo económico, en la amistad y tenemos familias de uno y otro lado de la frontera, además de que nuestra historia “está marcada con numerosos episodios de hostilidad, pero también de cooperación y entendimiento”.

Remarcó que “Por razones humanitarias» México seguirá colaborando para evitar que el fentanilo llegue a los jóvenes estadunidenses y para apoyar a sus familias, pues el uso de esa droga sintética en la nación del norte representa un grave problema de salud pública.

Destacó que el trabajo que han realizado las fuerzas armadas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contra esa sustancia, con numerosas incautaciones, se han traducido en la reducción de aseguramientos en la frontera sur de Estados Unidos.

Citó cifras de la Oficina e Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que señalan que entre octubre de 2024 y enero de 2025, disminuyó el cruce de fentanilo de México a su vecino del norte en 50 por ciento; y de enero a febrero de 2025 en otro 41 por ciento.

Sin embargo, la jefa del Ejecutivo dejó claro que Estados Unidos debe hacer su tarea para atender las causas del consumo y adicción a esa sustancia entre sus ciudadanos; al igual que así como México pone énfasis en la lucha para evitar el paso ilegal de la droga, Washington haga lo propio para frenar las armas que llegan a México.

“De la misma forma que cooperamos en este ámbito, en todo momento le hemos planteado al gobierno de Estados Unidos que debe aplicarse para que dejen de llegar armas de alto poder a nuestro territorio. La estrategia para evitar el cruce de drogas hacia Estados Unidos es parte de la estrategia que hemos planteado para conseguir la paz y la seguridad en nuestro país”.

Y adelantó un dato que se presentaría en el informe del gabinete de seguridad en la mañanera del próximo martes: “entre octubre de 2024 y febrero de 2025 hemos reducido los homicidios dolosos en todo el país en casi 15 por ciento”.

En lo económico, la presidenta acentuó que las economías de ambas naciones están “muy integradas. Y cualquier cambio producirá desajustes en ambos países. En cambio, estamos en el mejor momento para convertir a nuestra región en la más imperante del mundo y competir así con otras regiones”.

Destacó que la gran mayoría de las empresas estadunidenses asentadas y que invierten en México y que exportan a su país, y estar en territorio mexicano las vuelve más productivas.

“Lo que les permite que por cada 131 empleos que se generan en nuestro país, se generan 333 en los Estados Unidos”.

Sheinbaum Pardo planteó finalmente cinco puntos de la estrategia que seguirá su administración:

El fortalecimiento del mercado interno. “Eso significa seguir aumentando el salario mínimo y el bienestar de nuestro pueblo”.

Ampliar la autosuficiencia en alimentos básicos y en energéticos. “Que se produzcan en México lo que consumimos en México”.

Promover la inversión pública para impulsar la creación de empleos. “Ya inician este y el próximo mes la construcción de trenes de México a Nuevo Laredo (Tamaulipas) y de México a Nogales; carreteras, obras de agua de beneficio social y en un millón de viviendas para el pueblo de México al que nos comprometimos”.

“Promover la producción nacional para el mercado interno con el Plan México; y fortalecer la base de nuestro proyecto los programas del bienestar”.

A este festival acudieron los gobernadores de la 4T, así como mandatarios de oposición: los emecistas Pablo Lemus (Jalisco) y Samuel García (Nuevo León); el del PRI, Esteban Villegas (Durango) y el panista Mauricio Kuri (PAN).

También empresarios, legisladores, funcionarios locales, y sobre todo, miles de gentes que atiborraron la plaza central y calles aledañas

Desde las 9 de la mañana comenzó la música, amenizada por las bandas de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. Y tras el discurso de la mandataria sigue el festival con “La Vecindad Santanera”. (Agencias y Presidencia de la República).