Por Agencias

Houston, Texas.- Este jueves le fue denegada petición de libertad condicional a Yolanda Saldívar por el asesinato de la cantante estadunidense Selena en 1995, informó la Junta de Indultos y Libertad Condicional de ese estado en un comunicado.

La resolución se basó en factores como la falta de remordimiento y la fuerte oposición de los seguidores de Selena, quienes mandaron cartas de protesta.

El 31 de marzo de 1995, Selena fue a la habitación de Saldívar en el motel Days Inn en Corpus Christi, Texas, para recoger registros comerciales que necesitaba para una declaración de impuestos, según el testimonio en el juicio.

En su encuentro hubo una confrontación y le dispararon por la espalda con un revólver calibre 38, fue llevada de urgencia a un hospital cercano, pero fue declarada muerta aproximadamente una hora después. La cantante tenía apenas 23 años.

Para el 23 de octubre de ese año, el jurado condenó a Saldívar por asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años, los cuales se cumplen en este 2025.

Selena Quintanilla nació en 1971, demostró un increíble talento vocal en su infancia, lo que la llevo a ser líder de su grupo Selena y Los Dinos, junto a sus hermanos A.B. y Suzette Quintanilla.

La fama le llegó a principios de la década de 1990, con su mezcla única de música tejana, pop y cumbia que se manifestaron en grandes éxitos como Bidi Bidi Bom Bom, Como la flor, Amor prohibido, No me queda más y Tú solo tú.

Conocida en todo el mundo como “La Reina del Tex Mex”, rompió barreras para las mujeres en la música. Abrió las puertas para una nueva generación de artistas contemporáneos de ascendencia latina que disfrutarían de una gran popularidad entre el público estadunidense. A menudo cantaba en español y hablaba en inglés, reflejando una identidad bicultural que resonaba con los oyentes.

Ganó su primer Grammy en 1994 al mejor álbum mexicano/mexicano-americano por Live, convirtiéndose en la primera artista femenina de música tejana en ganar en esta categoría.

Su álbum póstumo en inglés, lanzado unos meses después de su muerte, Dreaming of You, alcanzó el número uno en la lista Billboard 200, con éxitos como I Could Fall in Love y Dreaming of You. En 1997, una película biográfica sobre su vida, Selena, se convertiría rápidamente en un clásico, laprotagonista de la cinta fue Jennifer López.

En 2017, Selena recibió una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood. En ese momento, según un portavoz de la Cámara de Comercio de Hollywood, la multitud fue la más grande jamás registrada para una ceremonia del Paseo de la Fama, rompiendo el récord de 1998 establecido por los espectadores en la develación de la estrella del cantante mexicano Vicente Fernández. En 2021, recibió un premio póstumo a la trayectoria de los Grammy. (La Jornada/Agencias).