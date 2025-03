Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El aspirante a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, Jesús Castillo, afirmó que es fundamental garantizar que los individuos involucrados en procesos disciplinarios tengan la certeza de que se actúa con honestidad y transparencia

“Mi candidatura se fundamenta en la convicción de que la justicia disciplinaria es esencial para el sostenimiento de las instituciones y la preservación de la confianza pública”.

Este domingo 30 de marzo, Jesús Castillo arrancó su campaña electoral como candidato a magistrado del Poder Judicial, en un hecho sin precedentes en la historia de México y de Tamaulipas.

Como parte de su mensaje a los tamaulipecos y ciudadanos en general, Castillo destacó su experiencia en diversos ámbitos del Derecho gracias a lo cual ha podido comprender las complejidades del sistema judicial.

“A lo largo de mi carrera he tenido el privilegio de trabajar en diversos ámbitos del Derecho, acumulando una experiencia que me ha permitido comprender profundamente las complejidades del sistema judicial y he defendido con fervor los principios de justicia, equidad y transparencia, valores que guiarán mi actuación en el tribunal de disciplina”.

Uno de los puntos a destacar de su propuesta, es la importancia de implementar medidas que agilicen los procedimientos asegurando que cada caso sea tratado con la debida celeridad sin comprometer la calidad de las decisiones, para lo que propone un enfoque integral que garantice la eficiencia y la imparcialidad en cada proceso disciplinario

“Creo firmemente que un Tribunal disciplinario eficaz es el pilar para mantener la integridad de nuestras instituciones pues la transparencia es un componente fundamental para de nuestro puesto. Me comprometo a fomentar un ambiente donde cada decisión sea clara y accesible permitiendo a los ciudadanos entender los fundamentos y razonamientos de cada decisión”.

La justicia no solo debe ser impartida sino también percibida como justa, y garantizaré que todos tengan acceso a una defensa adecuada y que sus derechos sean respetados en todo momento. La protección de los derechos humanos será una prioridad en mi periodo, puntualizó.

Como parte de sus propuestas en busca del voto ciudadano, Jesús Castillo se pronunció por la modernización del Tribunal de Disciplina debido a que “en un mundo que avanza rápidamente nuestro sistema judicial no puede quedarse atrás, por eso promoveré la modernización del tribunal de disciplina mediante incorporación de tecnologías avanzadas”.

“Les pido su apoyo para esta candidatura, convencidos de que juntos podemos construir un tribunal de disciplina que refleje los más altos estándares de justicia y equidad, estoy comprometido a trabajar incansablemente para garantizar que nuestro sistema disciplinario sea un modelo de integridad y efectividad”, concluyó el aspirante al Tribunal de Administración de Justicia.

El Tribunal de Disciplina Judicial es el responsable de recibir denuncias, investigar posibles conductas irregulares y sancionar a aquellos servidores públicos del Poder Judicial que actúen en contra de la ley; con esta medida, se busca reforzar la vigilancia sobre la actuación de jueces y magistrados.