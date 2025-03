Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario general de la Sección 51 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Adolfo Sierra Medina, pidió al coordinador de IMSS Bienestar en Tamaulipas, Marggid Rodríguez Avendaño, mejorar su capacidad de gestión ante las autoridades nacionales para poder resolver las numerosas necesidades que existen en los hospitales de la región.

“Finalmente esto no avanza, no sé si sea porque no le hagan caso en la coordinación nacional a quien tiene la representación estatal, el doctor Marggid, o porque él no tenga la capacidad de gestión para lograr objetivos en beneficio de la población”.

Como se sabe, el IMSS Bienestar es un programa que busca ampliar el acceso a servicios de salud para personas sin seguridad social; la integración de los servicios de salud a este esquema ha generado tanto expectativas como desafíos, incluyendo la necesidad de mejorar la infraestructura y la dotación de insumos en los hospitales.

Y es que ante un presupuesto centralizado, Sierra Medina enfatizó la importancia que tiene la capacidad de gestión del coordinador estatal pues eso es crucial para asegurar que las necesidades de los hospitales sean atendidas de manera oportuna y eficiente.

Mantener una gestión eficiente implica una comunicación efectiva con las autoridades nacionales y la capacidad de movilizar recursos para mejorar la infraestructura y la atención médica, enfatizó el dirigente sindical.

“Ciertamente el presupuesto está centralizado, pero de ahí justamente se desprende la capacidad o la incapacidad del gestor, en este caso de Marggid Rodríguez Avendaño. Él debe tener capacidad para, en base a estrategias, convencer sobre la necesidad de un presupuesto para los tamaulipecos”.

Hay que mencionar que algunos derechohabientes han criticado que el actual coordinador estatal de IMSS Bienestar, Marggid Rodríguez Avendaño, se preocupe más por actuar como turista, videograbando y recorriendo los lugares históricos y misteriosos que hay en la ciudad y que no da la misma importancia en la encomienda oficial, donde también se dice percibe un jugoso sueldo.