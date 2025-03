Por Agencias

Ciudad de México.- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Hertz Manero, informó que algunas identificaciones localizadas en el Rancho Izaguirre corresponden a sicarios integrantes de organizaciones delictivas y que en algunos casos ya han sido detenidos.

En la conferencia de prensa para informar sobre las diligencias que el Ministerio Público Federal ha llevado a cabo en el Rancho Izaguirre, Gertz Manero dijo que las autoridades del fuero común no realizaron el seguimiento de los indicios, ni el registro e identificación de lo hallado, prendas de vestir y calzado, y no se procesaron debidamente los datos de los vehículos, de los cuales, tres ya han sido robados.

No se dio vista a la FGR por delincuencia organizada y no se realizó la investigación exhaustiva del lugar, ni la identificación de las huellas. Los servicios periciales del estado de Jalisco no cuentan con información de los restos humanos localizados.

Si se encontraron una serie de osamentas en el Rancho Izaguirre, pero en la información entregada por la Fiscalía de Jalisco, no hay certeza de lo actuado.

Gertz Manero puntualizó que la FGR en coordinación con las autoridades de Jalisco, abrirá a los medios y a las personas que quieran visitar el sitio.

En el momento que esto esté federalizado daremos entrada a todas las denuncias y los testimonios que se realicen en torno al Rancho Izaguirre.

La información que ha recabado la FGR es que hubo una denuncia anónima a la Guardia Nacional, y el informe policial señala que hubo una confrontación cuando acudieron al lugar, y que en razón de ello se detuvo a diez personas. Luego la Guardia Nacional entregó toda la información relacionada con el Rancho Izaguirre a la Fiscalía General de Justicia de Jalisco.

El responsable directo del caso en la etapa del fuero común es el agente del Ministerio Público, dijo el titular de la FGR, y señaló que se investigará la cadena de mando a partir de quién tuvo conocimiento, tras ser cuestionado si se investigará al ex fiscal de Jalisco por las anomalías en lo actuado en el Rancho Izaguirre.

No se hizo la investigación completa de ese inmueble, que era un acto indispensable a partir de la diligencia policial, razón de la necesidad de establecer a quién pertenece la propiedad.

La FGR deberá investigar si fue incompetencia para investigar por parte de las autoridades locales o si se trató de actos de colusión, reconoció Gertz Manero.

Informó que se hará una base de datos genéticos de manera específica para los restos humanos que se localicen o se hayan encontrado en el Rancho Izaguirre.

Lo anterior durante una conferencia de prensa realizada en la delegación metropolitana de la FGR en la Ciudad de México, donde dieron avances de las investigaciones realizadas por personal de la institución federal.

Este caso trascendió públicamente en días pasados, luego de que 5 de marzo, alertados por reportes anónimos, integrantes del colectivo acudieron a la finca ubicada a 60 kilómetros de Guadalajara y encontraron tres crematorios, huesos humanos calcinados, pedazos de cráneos, dentaduras, así como cientos de prendas, zapatos y artículos personales, además de drogas y armas; esto a pesar de que el lugar estaba supuestamente bajo resguardo de la fiscalía de Jalisco.

Este es el informe inicial de lo indagado por la Fiscalía General de la República respecto de lo encontrado en el rancho Izaguirre, que se localiza en Jalisco, y que se ha señalado que fue utilizado como un centro de reclutamiento y entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

«Es obligación institucional, indefinible, analizar y valorar cualquier carpeta de investigación local, que se pretende atraer a la Federación, y en razón de ello se hizo dicha valoración y estos son los primeros resultados materiales que se hicieron en este caso.

«En septiembre y octubre del año pasado, no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos, esto es una obligación, no se cumplió con el debido registro, identificación de todo lo hallado, sobre todo lo que hace a las prendas quedaron abandonadas en ese sitio.

«No se procesaron debidamente los vehículos encontrados de los cuales tres han sido robados.

«No se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y delincuencia organizada.

«No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar ni se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que ahí se encontraban.

«Seis meses después los servicios periciales del Estado de Jalisco aún no cuentan con un examen definitivo en el que se establezca con precisión, la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos, en forma directa diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deben haber estado sometidas, debieron haber estado en su caso, a temperaturas entre 800 y 200° lo cual necesariamente debe dejar huellas perceptibles de ello.

«En este momento no se han establecido con toda precisión los vínculos en cubrimientos y con participaciones de autoridades locales, con los cárteles delictivos que operan en esa región, a pesar de que diversas personas secuestradas en dicho inmueble ya lo declararon, y en un caso elementos de la policía cercana al lugar encabezados por su jefe, operaron de esa manera y uno de ellos se encuentra ya detenido.

«Declaraciones semejantes, se han encontrado en carpetas locales, que no fueron integradas a la investigación de este caso.

«Tampoco se le dio seguimiento a las declaraciones de una de las víctimas respecto a que las prendas de vestir que ahí se encontraron, eran las personas que los delincuentes habían reclutado y adiestraban en ese sitio; y, por ello, dejaban sus ropas para uniformarse y equiparse, de conformidad con las características tácticas de dicho cartel al respecto, identificaciones encontradas, recientemente corresponden a sicarios de carteles criminales que ya fueron detenidos en otras entidades.

«Prácticamente después de las diligencias locales, dicho inmueble quedó en estado de abandono, y sin ninguna protección, a pesar de que se hallaba asegurado por el ministerio público local.

«Tampoco se identificaron de inmediato los antecedentes y la posición y propiedad del inmueble.

«No se tomó la declaración inmediata del presidente municipal, al secretario general y al secretario de seguridad pública del municipio Teuchitlán, respecto a sus obligaciones de prevención del delito.

«No se levantaron las actuaciones testimoniales de vecinos, ni de personas, posiblemente vinculados.

«En vista de todo lo anterior se le ha requerido a las autoridades del Estado, que con carácter urgente hagan entrega a la Fiscalía General de la República de sus peritajes definitivos y de todas sus actuaciones vinculadas con este caso, a fin de que esta institución establezca lo procedente», indicó Gertz Manero. (Gustavo Castillo García/La Jornada).