Por Agencias

Washington. De un plumazo, el presidente Donald Trump restructuró la forma en que los estadunidenses pueden registrarse para votar y cuándo pueden emitir su voto.

Después de que el presidente firmara su orden ejecutiva el martes pidiendo amplios cambios electorales, como la prueba de ciudadanía para el registro de votantes y una fecha límite de devolución del día de las elecciones para las boletas enviadas por correo, funcionarios electorales, fiscales generales estatales y expertos legales dijeron que enfrentaría recursos legales por invadir los poderes estatales delineados en la Constitución de Estados Unidos.

La orden es «ilegal», afirmó la secretaria de gobierno demócrata de Colorado, Jena Griswold, en un comunicado.

«Esto no se puede hacer mediante acción ejecutiva», expresó David Becker, un ex abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que dirige el Centro para la Innovación e Investigación Electoral, una organización sin fines de lucro.

El fiscal general de Nueva Jersey, Matt Platkin, dijo que espera que su estado y otros impugnen la orden ejecutiva, al igual que otras medidas de Trump. Dijo que nunca había visto a un presidente amenazar la integridad de las normas electorales estatales como lo hizo Trump a través de su orden.

El gobierno de Trump dice que tiene la autoridad para exigir los cambios para proteger las elecciones estadunidenses del fraude electoral, que el presidente afirma falsamente que es generalizado y responsable de su derrota en las elecciones de 2020. La decisión sobre la legalidad de la orden corresponderá en última instancia a los tribunales.

Al firmar la orden, Trump insinuó que habría más medidas dirigidas a combatir el fraude electoral «en las próximas semanas». Cuando se le preguntó sobre la orden en un pódcast el miércoles, Trump reafirmó su amenaza de retener fondos federales para los estados que no cumplan y reiteró sus frecuentes falsedades en materia electoral.

A continuación, un vistazo a los obstáculos legales para la amplia orden ejecutiva de Trump:

La orden de Trump exige cambios drásticos en el registro de votantes y en los procedimientos electorales. Por un lado, requiere que los estados se aseguren de que todas las papeletas sean devueltas antes del día de las elecciones -no simplemente que estén selladas antes de ese día- o se arriesgan a perder los fondos federales.

Pero la autoridad que está reclamando va más allá de lo que se describe en la Constitución, señalaron varios expertos en leyes electorales. El Artículo I, Sección cuatro de la Constitución dice que los estados determinan los «tiempos, lugares y manera» de cómo se llevan a cabo las elecciones.

Las elecciones en Estados Unidos son únicas porque no están centralizadas. En lugar de ser administradas por el gobierno federal, son llevadas a cabo por funcionarios electorales y voluntarios en miles de jurisdicciones en todo el país, desde pequeños municipios hasta extensos condados urbanos con más votantes que algunos estados tienen personas. La llamada «Cláusula de Elecciones» de la Constitución también otorga al Congreso el poder de «hacer o alterar» las regulaciones electorales, al menos para cargos federales, pero no menciona ninguna autoridad presidencial sobre la gestión de las elecciones.

Becker dijo que cuando hay un problema nacional con la votación que necesita ser resuelto, como un grupo particular de votantes que se les niega el derecho a votar, «siempre se hace a través del Congreso».

«A ver, la Constitución fue muy clara: el presidente no es rey», dijo Becker. «El presidente no puede establecer órdenes ejecutivas que afecten a los estados de un plumazo. Si quiere afectar el financiamiento, tiene que pasar por el Congreso para hacerlo».

Sean Morales-Doyle, director del programa de derechos de voto en el Brennan Center for Justice, calificó la orden ejecutiva de «ilegal desde el punto de vista estatutario y constitucional». Como ejemplo, señaló la disposición que requiere prueba documental de ciudadanía, que dijo viola la Ley Nacional de Registro de Votantes.

No es la primera vez que un presidente emite una orden ejecutiva relacionada con elecciones. En 2021, el expresidente Joe Biden emitió una orden ordenando a las agencias federales a tomar medidas para promover el acceso al voto, lo que le valió críticas de los republicanos que argumentaron que era inconstitucional y excedía su autoridad. Trump rescindió esa orden este año.

La orden de Trump ordena a una agencia independiente y bipartidista llamada la Comisión de Asistencia Electoral (EAC, por sus siglas en inglés) a enmendar su formulario federal de registro de votantes y sus directrices para los sistemas de votación. Dice que la comisión debería entonces rescindir la certificación de equipos de votación que no cumplan con sus estándares elegidos.

Pero debido a que la comisión fue establecida por el Congreso para ser independiente, «el presidente no puede simplemente dictar a la EAC lo que debe hacer», dijo Jonathan Díaz, director de defensa del voto y asociaciones en el Centro Legal de Campaña, una organización no partidista.

Las directivas de Trump a la EAC se producen mientras ha buscado consolidar el poder sobre otras agencias independientes, incluida la Comisión de Elecciones Federales y la Comisión Federal de Comunicaciones.

En una publicación en un blog, Rick Hasen, profesor de derecho en la Universidad de California, Los Ángeles, describió la orden ejecutiva como una «apropiación de poder ejecutivo» que «trasladaría severamente el poder sobre las elecciones federales a manos de la presidencia» si sobrevive a un recurso judicial.

Un representante de la EAC por el momento no ha respondido a la solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Incluso si los tribunales finalmente dictaminan que la orden de Trump puede mantenerse, partes de ella podrían enfrentar recursos legales adicionales si impiden que personas que son elegibles para votar puedan emitir su voto.

Millones de estadounidenses no tienen documentos apropiados disponibles de inmediato para probar su ciudadanía, aunque son ciudadanos de Estados Unidos. Por ejemplo, en las recientes elecciones municipales en Nueva Hampshire, que recientemente aprobó un requisito de prueba de ciudadanía, algunas mujeres no tenían la documentación adecuada porque habían cambiado su apellido al casarse.

La orden también dice que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, la iniciativa de reducción de costos del gobierno liderada por Elon Musk, podrán obtener y revisar las listas de registro de votantes de cada estado y potencialmente datos sensibles de votantes, bajo poder de citación.

Xavier Persad, asesor principal de políticas en la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), dijo que podría prever una «revisión de datos defectuosa que sin duda llevaría a que votantes elegibles sean señalados incorrectamente para su posible eliminación de las listas de votantes y para una posible persecución penal». Solo la amenaza de ese resultado intimidaría a los votantes y suprimiría la participación, dijo.

“No dejaremos que esto se quede así”, dijo Persad. «Sin duda enfrentaremos al gobierno ante los tribunales».

Junto con la ACLU, el grupo no partidista Campaign Legal Center y Common Cause dijeron que estaban revisando la orden para posibles impugnaciones. Un compromiso más fuerte vino del prominente abogado demócrata de elecciones y derechos de voto Marc Elías, quien publicó en línea el martes: «Demandaremos».

Los funcionarios electorales estatales y los fiscales generales tuvieron respuestas mixtas, y varios republicanos aplaudieron la orden y su promesa de compartir datos federales de ciudadanía con los estados para ayudarlos a identificar a no ciudadanos en sus listas de votantes.

El secretario de gobierno de Kansas, Scott Schwab, un republicano que se ha ganado un perfil nacional por oponerse a teorías infundadas de conspiración electoral, dijo en un comunicado que la orden de Trump «plantea cuestiones que los estados deberían haber estado haciendo durante años».

Pero los principales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en algunos estados liderados por demócratas dijeron que estaban evaluando opciones para defender las leyes y procesos electorales de sus estados.

El fiscal general del estado de Washington, el demócrata Nick Brown, dijo que su oficina está revisando la orden, señalando que su estado se vería particularmente afectado como un estado que vota completamente por correo.

«No creo que ningún abogado serio que lo mire piense que la orden es legal», dijo. «Durante generaciones, los sistemas de votación han sido competencia de los estados y los condados». (Ap).