Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Este lunes 31 de marzo se cumplen justo 30 años del asesinato a balazos de la cantante Selena Quintanilla a manos Yolanda Saldívar, con orígenes familiares en el mero municipio de Jiménez, Tamaulipas.

Yolanda Saldívar, ahora de 64 años de edad, tras el crimen fue condenada a cadena perpetua. No obstante, en razón de cumplir 30 encarcelada… solicitó, tramitó su libertad pero le acaba de ser absolutamente negada. Ahora tendrá que dejar transcurrir cinco años para volver a realizar el trámite legal. Así la próxima revisión será en marzo de 2030.

Con sus canciones Selena Quintanilla logró un gran éxito musical. Tenía 23 años de edad cuando fue asesinada por Yolanda Saldívar en un hotel de Corpus Christi, Texas, a donde quedaron de verse para finiquitar asuntos de la carrera de la cantante, como el tema del pago de impuestos.

El crimen ocurrió en la primavera de 1995. El reportero policiaco victorense Mario Chávez Jorge, me contó en aquel entonces al ocurrir el asesinato de la cantante y darse a conocer que la asesina, Yolanda Saldívar, tenía sus orígenes familiares en Jiménez, le ordenaron en su periódico El Gráfico, dirigido por Guadalupe Díaz, trasladarse a esa población para entrevistar a familiares de Yolanda.

“Al llegar a Jiménez junto con un fotógrafo, sin saber por dónde empezar a buscar a familiares de Yolanda, me dirigí­ a la Comandancia de Policí­a, donde me dijeron ‘¿Familiares de Yolanda Saldívar? Huy, joven. pues aquí­ en Jiménez… ¡Todos somos Saldí­var! Pero mire en… tal lugar ahí­ viven parientes de la Yolanda Saldívar esa’”.

Y agrega Mario Chávez: «Encontramos a familia de Yolanda, pero al final, esas personas que entreviste, me dijeron: ¿Pero, para que vienen tan lejos, ahí­ en Ciudad Victoria, en el 15 Guerrero, donde venden machacado ¡Esos también son familia de Yolanda!»

«Al regresar a Victoria fui al negocio ese del 15 Guerrero, donde resultó que el hijo de los dueños del negocio habí­a sido mi compañero en la secundaria».

«Oye, soy reportero, vengo a entrevistar para mi periódico a familiares de Yolanda Saldívar”.

“Mi ex compañero de la secundaria se molestó y dijo que no, que no darí­an ninguna entrevista, que no insistiera.

«Entonces, yo al retirarme, ya en la calle, le dije al fotógrafo, tómale una foto a la fachada del negocio. Así­ lo hizo. Y a los pocos dí­as publiqué las entrevistas hechas en Jiménez y la fachada del negocio de machaca. Unos meses después, un dí­a al ir caminando por el centro, en la calle me topé de frente, en la banqueta con aquel ex compañero de la secundaria. No pude evitarlo. Me vio y muy contento, feliz, me contó: ¿Te acuerdas que no te quise dar la entrevista y tú como quiera publicaste la foto del negocio? Nombre, te hubiera dado la entrevista. ¡vino chingos de gente a comprarnos machacado!

Anécdota aparte, dice Wikipedia que el 30 de marzo de 1995, Saldí­var supo que la cantante pretendí­a cortar todo ví­nculo laboral con ella después de que sus familiares descubrieran que estaba robando a la artista. Ante este hecho, Saldí­var golpeada emocionalmente, compró un revólver calibre 38 de cañón recortado bajo la excusa de que lo necesitaba para uso personal y de defensa propia. Posteriormente se hospedó en la habitación 158 del Hotel Days Inn en Corpus Christi donde acordó reunirse con Selena para un asunto relacionado con unos documentos que la artista necesitaba ya que se acercaba la fecha de declaración de impuestos.

La reunión tuvo lugar la mañana del 31 de marzo. En un momento dado, Saldí­var sacó el arma homicida, asustando a Selena de tal modo que, la artista intentó huir de la habitación corriendo. En ese momento, Saldí­var disparó el arma homicida. La bala entró por su hombro derecho afectando una de las arterias principales dejándola herida de muerte. Selena pudo correr hasta la recepción del hotel recorriendo 350 pies mientras se desangraba debido al disparo. Al entrar, pidió ayuda temiendo que le volvieran a disparar y se desplomó en el suelo, sus últimas palabras fueron: «Yolanda Saldívar, room 158 » y se desvaneció. Hasta aquí Wikipedia.

Dos años después de esta tragedia, se estrenó la película «Selena», que fue un éxito comercial. En la cinta se retrata la vida, carrera y muerte de la cantante del «tex-mex». Fue protagonizada por la actriz Jennifer López.

Respecto al reportero policiaco Mario Chávez Jorge les comento que había estudiado la carrera de Derecho en la UAT Victoria. De hecho yo lo conocía pues era mi vecino en el fraccionamiento FOVISSSTE. Ya trabajaba como reportero de nota roja cuando lo recomendé para ingresar al vespertino Diario de la Tarde, donde el Lic. Juan Carlos López Aceves era Director Editorial.

Ocho años más tarde, del crimen de Selena, Mario Chávez-ya editor del diario El Ciudadano – en julio de 2013 fue secuestrado por un comando armado cuando salía con su familia de un cine en Cd. Victoria, y a las dos semanas hallado muerto en un ejido de Reynosa. Lamentable.

