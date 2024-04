Por Julián Hernández

Tampico, Tamaulipas.- Tras sufrir un accidente laboral, Jorge Santacruz, de 38 años, no volverá a caminar sin ayuda de un aparato ortopédico por el resto de sus días.

Una tomografía reveló que el nervio ciático de Santacruz quedó comprimido y es imposible regresarlo a su posición correcta.

Lo más frustrante es que esta condición no fue causada, en última instancia, por el accidente, sino por la tardanza del Hospital número 6 del IMSS, ubicado en Ciudad Madero.

El 9 de febrero de 2023, Jorge Santacruz salió lesionado por el golpe de una tubería en la refinería de Tula, Hidalgo, contratado por ICA Fluor, e inició un viacrucis en el Hospital del IMSS en Madero.

“Me operaron en diciembre y ya, después de que me operaron, me mandaron a estudios para ver cómo quedé, y resulta que el nervio ciático está aplastado; esto es, porque se tardaron mucho en la cirugía”, cuenta el trabajador.

“El doctor no me dio esperanzas. Dijo que es muy raro que regrese el nervio, está muy aplastado y puede que así me quede, como estoy”.

Santacruz se apoya en una andadera con ruedas para ir de su casa a las terapias que debe tomar tras la operación de columna.

El Hospital Regional número 6, del IMSS, se ha convertido en otro dolor para Jorge Santacruz debido a la burocracia, las deficiencias y los abusos que han afectado su salud y economía.

Ejemplo de esto fue el tiempo que le tomó al Hospital declarar un riesgo de trabajo por el accidente de Santacruz, prácticamente medio año, periodo en el que se quedó sin dinero.

“Lo normal es de tres a seis meses y, en mi caso, se tardaron seis meses para calificarlo como riesgo de trabajo”, aseguró el afectado.

“Seis meses con un seguro que yo no puedo ni cobrar, batallando sin derecho a nada porque yo no tenía ningún recurso más que lo que yo había guardado”.

Al dejarlo seis meses sin pensión, el Seguro Social afectó también a la esposa y a los tres hijos de Santacruz, de 16, 14 y 4 años de edad, que dependen de él.

Tampoco obtuvo el máximo beneficio le correspondía por las lesiones permanentes, ya que la valoración que hizo el personal del IMSS le redujo la cantidad de la pensión.

“He leído en la página oficial del IMSS todo eso y no te hacen valer ese derecho”, aseguró Santacruz, “por ejemplo, lo de la pensión por daño permanente. Dice ahí que si tuviste una secuela te ponen al 70 por ciento de tu salario, y aquí cuando hice el trámite me pusieron al 50”.

Su condición actual le impide caminar y ya no es candidato para continuar activo. Quiso creer que la fisioterapia le ayudaría a recuperar la movilidad, pero los especialistas lo desengañaron.

“Estoy en las terapias, pero ya me dijo el doctor que no me da esperanza porque mi nervio está muy lastimado debido a que se tardaron”, dijo Santacruz.

Los síntomas que han permanecido son calambres, debilidad y dolores en la pierna izquierda, pero ahora también han pasado a la derecha, que es la sana.

A un año del siniestro, Jorge Santacruz inició el trámite para recibir la pensión temporal por incapacidad, que será de años, y después pasaría a la pensión definitiva si una revisión médica lo valida.

“La que hace los trámites, una persona muy déspota, es la señora que está en Salud en el Trabajo”, dijo la víctima, “estoy incapacitado y ellos se dedican a ´Vamos a hacer esto para perjudicarlo´”.

Consultado sobre este caso, Mauro del Ángel, especialista de derecho civil, aseguró que hay una actividad irregular en la atención al trabajador que puede dar motivo a exigir una reparación económica.

Se necesita litigar el asunto, explicó el abogado, y demostrar técnicamente la responsabilidad del Hospital para sacar una indemnización favorable a Jorge Santacruz.

“El Tribunal Federal de Justicia Administrativa tendría que conocer de una demanda para que él pudiera reclamar esa indemnización y, obviamente, demostrar los hechos y, si la gana, él sería beneficiario de una indemnización por parte del Seguro Social”, dijo del Ángel.

CRONOLOGÍA

Febrero (19) de 2023. Mientras labora para ICA Fluor en la refinería de Tula, Hidalgo, una tubería lesiona la espalda de Jorge Santacruz

Febrero (una semana después del accidente). El traumatólogo del Hospital Regional Número 6 del IMSS, en Ciudad Madero, ordena estudios de resonancia magnética.

Junio. Primeros estudios, menos el de resonancia magnética, porque el aparato no funciona

Septiembre. Se cumple la resonancia magnética. Programan la cirugía para octubre

Octubre. Cambian dos veces la fecha de la cirugía. La posponen para el 9 de diciembre

Diciembre (9). Cambian de nuevo la fecha, ahora para el 11

Diciembre (11). Otra vez aplazan la fecha; la fijan para el 18

Diciembre (18). Concluyen cirugía, pero quedan secuelas