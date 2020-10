De envidias y ambiciones

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En la política los hombres y mujeres que no tienen ambición por otro puesto de elección popular no sirven para nada, es más probable que se dediquen a saquear presupuestos y darse vida de reyezuelos a que atiendan sus encomiendas simple y sencillamente porque ya no requieren el respaldo de nadie, no se granjean votos.

Solo hay un político peor que los anteriores, el que tiene ambiciones y es muy huevón pero tiene suerte, nos referimos al, o la, que todo le cae por amiguismo, influencias familiares, compadrazgos o complicidades y para desgracia nuestra de este tipo, en hombres y mujeres, sobran los ejemplos.

Para que vea de que le hablo quizá sea necesario decirle que ahora mismo en el Congreso de Tamaulipas por lo menos 30 de sus miembros, de 36, aspiran a reelegirse, a brincar como candidatos a Diputados federales o, de preferencia, a que los nominen aspirantes a la presidencia municipal de la cabecera de sus distritos, eso es lo triste, que de esos aspirantes a ocupar otro cargo de elección popular apenas dos o tres se pueden distinguir por trabajar, apenas unos diez han sido vistos, de los últimos días a la fecha, recorriendo las calles de sus distritos.

Peor se pone la situación si revisamos el trabajo de la legislatura, nada que realmente beneficie a los tamaulipecos con una mejor vida, lo trascedente les ha llegado desde otras vías.

Todavía más grave se torna la situación cuando los Diputados y los alcaldes se ven como rivales porque se ponen a pelear o se hacen los occisos en los temas que le preocupan a sus pueblos, nomás por hacerse quedar mal unos a otros, para bloquearse.

En un recorrido por las redes sociales solo se observan dos alcaldes que invitan a los Diputados a sus eventos o los ponen en los aparadores, es el caso de Nuevo Laredo donde Enrique Rivas se toma fotos y presume trabajo con los legisladores que le tocan a su municipio y para muestra quizá este la última grafica en la que aparece con Imelda San Miguel y Félix García (que se autoidentifica como El Moyo), el post de la foto es breve, solo para informar que están en asuntos que le preocupan a Nuevo Laredo, el otro alcalde que pone en el aparador a los Diputados locales es el de Tampico, Jesús Nader, quizá ambos sabedores de que no les hacen sombra o confiados de sus liderazgos en las encuestas, o tal vez preocupados por ganar como sea la siguiente elección o simple y sencillamente despojados de las envidias, ya el tiempo lo dirá.

Seguro usted conoce a profundidad de que le hablo, quizá padezca o disfrute del trabajo de unos y otros, pero los dichos son para que los partidos políticos se pongan a jalar, a obligar a los legisladores locales de sus institutos a mostrar resultados y hacerse visibles, obligarles a entender que no basta su puesto de poder para aspirar a reelegirse o buscar ocupar otro puesto de elección popular sino que deben hacer lo posible por merecerlo.

El caso, de todo esto, es que llegó el tiempo de revisar a profundidad el trabajo de los Diputados locales y los alcaldes, ir observando el tema de las envidias y las ambiciones porque al final los problemas son para el pueblo no para los encumbrados que, otra vez para desgracia nuestra, pudieran brincar a mejores puestos o, de perdido, seguir ocupando y haciendo daño desde el mismo que ahora ocupan.

NO MEDIREMOS FUERZAS, TRABAJAREMOS POR NUEVO LAREDO… El presidente municipal Enrique Rivas confirmó la visita del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien dará la bienvenida al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador este domingo 25 de octubre, que llegará a Nuevo Laredo a entregar obras de beneficio social y supervisará otras ya en marcha.

“La gira del Presidente de la República aquí en Nuevo Laredo es la primera visita ya en funciones, aún cuando tengamos diferencias de ideales y forma de gobernar, que hagamos observaciones o críticas inclusive legítimas y genuinas, tenemos que buscar los puntos de encuentro, los puntos de construcción y generar bienestar a la ciudadanía no medir fuerzas”, dijo el alcalde.

Añadió que juntos el Gobernador de Tamaulipas, el mandatario del país y él harán el recorrido por las diferentes obras, pues el objetivo es construir en equipo con el Gobierno Federal.

Rivas Cuéllar aclaró que de manera permanente tiene como prioridad a Nuevo Laredo y que cada nivel de gobierno haga su trabajo para avanzar en el desarrollo y bienestar de esta frontera.

“Defender a Nuevo Laredo es mi postura en lo que a justicia tributaria requiere por la importancia de la ciudad en el contexto económico, comercial, industrial y aduanero, la vocación propia y natural y el motor que representa”, explicó Rivas.

JORNADAS ACADEMICAS EN LA UAT… En el marco del 70° Aniversario de su fundación, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), organizó la Quinta Semana de Derecho “Dr. Marco Antonio Chimely López”, dirigida a docentes y estudiantes de este plantel universitario.

La semana académica, se realiza como homenaje póstumo al maestro de la FADYCS-UAT, Dr. Marco Antonio Chimely López, quien se destacará en vida por su amplio conocimiento del ámbito jurídico y su trayectoria profesional.

El evento virtual, contó con la participación de destacados maestros, juristas e investigadores del derecho, quienes disertaron temas de actualidad, abonando una importante experiencia académica, que contribuirá al desarrollo educativo de los estudiantes. Como parte de las actividades se realizó la conferencia “Los sindicatos en México ante la nueva normalidad”, por el Mtro. Juan Carlos Ley Fong, así como la presentación del Libro “Teoría General del Proceso”, de la autoría del Dr. Marco Antonio Cortina Saint André en conjunto con la Dra. Ana Beatriz Cortina Dávila.

Además, se presentó la conferencia “Reformas Procesales en Materia Familiar”, por la Mtra. Adriana Pérez Prado; de igual forma, se impartió la ponencia “La Pandemia en el siglo XXI” a cargo del Dr. Abel Rojas Cortina.

Asimismo, se desarrolló la charla “El Amparo Indirecto vigente”, por el Dr. Alberto del Castillo del Valle. Además, se realizó el curso sobre los Medios Alternos de Solución de Conflictos y la ponencia “Sistema Estatal Anticorrupción. Acciones realizadas en el Estado”.

También se desarrollaron las conferencias “La impartición de Justicia Administrativa en el ámbito municipal”, “Protocolo de detención de adolescentes”, “Funciones del Servidor Público Municipal”, entre otras actividades.

