Marco Antonio Vázquez Villanueva

Lo que está sucediendo desde ayer en contra de la doctora Maky Ortiz Domínguez no se vale, a la expresidenta municipal panista de Reynosa la están golpeteando por todas las vías acusándola de traidora, corrupta, ladrona, de haber comprado con dinero del pueblo la alcaldía de Reynosa para su hijo Carlos y, finalmente solicitar que, en caso de que un partido político le dé la confianza y sea candidata a gobernadora nadie le entregue su voto.

Lo hacen vía redes sociales, correos y hasta llamadas de un número 8121880592 en el que sin decir agua va recitan los pecados de la expanista que aspira a la gubernatura, aunque no sepamos por cual partido ni en razón a cuáles virtudes dentro del mismo.

Cierto es, lo dicho lo tiene que tomar con todas las reservas ya que igual se han difundido sospechas de que se trata de una autoflagelación que le permita a la exalcaldesa panista de Reynosa jugar nuevamente el papel que le gusta, el de mujer débil y víctima de la violencia política, por experiencia sabe que se gana de esa manera los favores del ciudadano, del pueblo, y no cuesta mucho.

La sospecha del autoatentado nace porque presuntamente la dirigencia nacional de Morena le ha descubierto que contrató un despacho experto en redes para desestabilizar a la puntera en las encuestas de Aguascalientes por Morena con la intención de que nominen allá a un hombre y en Tamaulipas, por la paridad de género, ella se cuele y sea candidata por ese partido en el que nunca ha militado es más, del que hasta hace unos meses era hasta enemiga acérrima del mismo, la versión también es creíble, digo, las sospechas de perversidad en torno a su figura siempre han existido.

Es verdad, tampoco me agrada Maky, no la veo sincera, no tengo ni una sola prueba de que sea débil en la política y, al contrario, la forma como le arrebató al PAN la presidencia municipal de Reynosa la dibuja de cuerpo entero, es perversa en esa actividad, además, de que sin el menor rubor prostituye la política, o eso dicen en el Congreso del Estado donde le han rechazado cuentas y afirman se tiene evidencias de que no ha sido del todo pulcra en el manejo de los dineros públicos.

En la historia política de Maky se ha dicho de todo, la han acusado de traidora muchas veces, de no tener muchos escrúpulos, algunos difunden pruebas otros nadamás odios, respiran por la herida que les ha dejado la doctora y por eso la quieren destruir al costo que sea, el caso es que la creen capaz de cualquier cosa, como eso de autoflagelarse o de mandar destruir a otra colega con tal de que a ella la elijan, si lo hizo o no ya habrá quien tenga que probarlo, el caso es que la sospecha crece, la desconfianza también y es lo que no gusta.

Con todo y lo que se diga, con todo y los claroscuros en su vida personal y política, en la forma como heredó el poder a su hijo, con todo y que tampoco me agrada, la verdad es que no se vale, dándole el beneficio de la duda, la campaña que le hacen a la doctora, a lo mejor negra, a lo mejor falsa, a lo mejor real pero tratar de destruir a alguien desde en anonimato es cobarde, ruin y, por ninguna razón, lo deben dejar pasar los tribunales electorales o a los que corresponda la acción de defender los derechos políticos de la exalcaldesa de Reynosa…

DARÁ MAS VIDA LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), mediante la Dirección de Participación Estudiantil, continúa con la campaña de donación de sangre “Mas Vida”, que se realiza en coordinación con el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

En esta parte de las actividades, la campaña está dirigida al personal administrativo del Centro Universitario Victoria, y en este contexto se contó con el apoyo de los trabajadores del Gimnasio Multidisciplinario, quienes apoyaron la noble labor que impulsa la casa de estudios de manera permanente.

De acuerdo con información de las dependencias organizadoras, la campaña “Más Vida” se llevará la próxima semana a la Facultad de Enfermería de Victoria, y más adelante se efectuará en las diversas instituciones de la UAT en la zona centro del estado.

El propósito de la campaña es promover entre la comunidad universitaria y la sociedad en general la cultura de la donación de sangre, y colaborar con el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea para seguir ayudando a quienes más lo necesitan.

A decir de los trabajadores que acudieron a donar sangre, es motivante participar en esta campaña que está pensada principalmente en salvar vidas, y más en época de pandemia.

Por su parte, el personal del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea destacó que ha sido muy favorable la respuesta de los trabajadores, quienes actualmente están apoyando como en su momento lo han hecho los estudiantes.

Recordaron, a quienes deseen apoyar donando sangre, que este Centro Estatal opera diariamente en sus instalaciones ubicadas en Ciudad Victoria.

Cabe señalar que las actividades se llevan a cabo siguiendo todas las medidas del protocolo establecido por el Comité de Salud de la UAT y de las autoridades sanitarias.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y e agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com