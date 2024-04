Por Agencias

Ciudad de México.- Nada bien cayó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) dos recientes resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), definitivas e inapelables: la anulación de la candidatura del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por ser prófugo de la justicia, y el registro por escrito, si así lo desean los interesados, de miles de representantes partidistas en la elección del 2 de junio.

En la parte final de una sesión de más de ocho horas, atiborrada de recriminaciones, se utilizó el punto relacionado a sustitución de candidaturas de senadurías y diputaciones para revivir la discusión jurídica y política sobre si debía darse la candidatura al ex mandatario. En su momento Morena presentó el mes pasado un abultado legajo de pruebas que no fueron revisadas por el INE, supuestamente por falta de tiempo.

“Ustedes, consejeras, consejeros, le otorgaron el registro a un prófugo de la justicia. Yo se los dije, les presenté las pruebas…No quisieron entrarle al tema. Ahora viene el PAN a dolerse con el INE, que lo ayudó dándole el registro a un prófugo de la justicia. Tuvo el Tribunal que enmendarle la plana otra vez”, espetó Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena.

Y volvió a la carga, desde presentar una foto de García Cabeza de Vaca, cuando era joven y fue detenido en Estados Unidos por robo de autopartes; remarcó que tal como lo avaló el TEPJF el político tiene dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada.

Los representantes del PAN y del PRD, Víctor Sondón y Guadalupe Acosta, repasaron los argumentos señalados en la víspera por el magistrado Reyes Rodríguez, el único que votó en contra del proyecto de la magistrada Janine Otálora, en el sentido de que el ex gobernador tenía una suspensión definitiva de una de las dos órdenes de aprehensión.

Gutiérrez Luna les refutó sus dichos en el sentido de que García Cabeza de Vaca es un perseguido por rebelarse al presidente Andrés Manuel López Obrador. “No, señor, no, no, no; hay un personaje al que su partido premió en el lugar número uno de la lista plurinominal para darle fuero, para evadir la justicia”.

Y sentenció: “Se les borró la sonrisa porque les llegó la ley. Está bien, es el derecho de pataleo, pero la candidatura de Cabeza de Vaca se acabó”.

Antes, en otro tema, el consejero Arturo Castillo, sostuvo que el derecho al voto de los mexicanos residentes en el extranjero está intacto, y que el objetivo de haber notificado a poco más de 39 mil personas es precisamente para generar certeza.

Es así que prometió enviar correos, “atención personalizada”, a cada uno de los 39 mil 724 connacionales para explicarles el motivo por el cual no procedió su registro, qué es lo que tiene que hacer para obtenerlo. “Hay tiempo suficiente para ello”, recalcó.

Puntualizó que en este segundo análisis encontraron 18 mil 203 inconsistencias en la firma, 861 inconsistencias en comprobantes de domicilio, 12 mil 574 solicitudes que no cumplieron con los requisitos para considerarse válidas, y 8 mil 86 con una combinación de todas las circunstancias referidas. (Fabiola Martínez y Lilian Hernández/La Jornada).