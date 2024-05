Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El bajo nivel mostrado por Xóchitl Gálvez durante el debate del pasado domingo muestra que esta clase de eventos sirven en la mayoría de las ocasiones como tribuna para ofender y atacar en el propósito de obtener votos cuando la realidad es que resulta lo contrario. Pero bueno, de la candidata de la alianza maldita todo podemos esperar, incluso había anticipado que se comportaría tal como es y lo cumplió, puesto que en general su intervención fue agresiva y grosera además de vulgar.

Al respecto el columnista opina que las autoridades respectivas debieran considerar la posibilidad de suspender tales confrontaciones porque, además del amargo sabor de boca que dejan, hay que aguantar dos horas el lenguaje de quienes, ante la falta de argumentos y propuestas serias, se dedican a golpear en vano intento de que sus oponentes caigan en la trampa de un juego sucio que no acarrea ningún beneficio al proceso electoral. Para fortuna Claudia Sheinbaum quien es una mujer madura, cuya cultura y amplios valores y méritos profesionales y familiares, ignoró hasta los insultos personales originados por la impotencia y la desesperación de Xóchitl, cuya actitud fue francamente lumpen para decir lo menos.

A lo anterior agreguemos que la conductora Adriana Pérez Cañedo, apasionada y ruda crítica de la 4T, permitió a Gálvez ciertas libertades como el mostrar pancartas con leyendas y caricaturas atentatorias de la dignidad, fuera del tiempo que le correspondía y por tanto estaba prohibido lo cual debió ser sancionado; pero no, la ex conductora de noticieros de canal Once, toleró el espectáculo denigrante de la abanderada del bloque conservador cumpliendo así una consigna que el INE debiera investigar. ¿No revisaron los antecedentes de Adriana cuyos comentarios negativos sobre AMLO la obligaron a renunciar al no soportar el triunfo de Morena en el 2018?.

El asunto es que los tales debates no tienen razón de ser, según el que esto escribe, ya que el veredicto final se reflejará en las urnas el 2 de junio. En el caso que nos ocupa persiste la tendencia mayoritaria a favor de la ex Jefa de Gobierno de la CDMX que no cambiará, al igual que se mantendrá el manifiesto rechazo a Xóchitl. Una prueba es la “Encuesta de encuestas” publicada por Expansión Política, empresa investigadora que recogió todo lo relativo al tema antes y después del domingo, cuyo promedio arroja ventaja de 26 puntos de Claudia sobre Gálvez.

Usted preguntará ¿qué onda con Jorge Álvarez Máynez?. Verá que se comportó más positivo que Xóchitl, al grado de sumar simpatías entre analistas y en corto también del auditorio, aunque el hombre no irá más allá, aunque lo podrá presumir en su currículum para futuras contiendas. En este sentido más bien está siendo utilizado por Dante Delgado Rannauro propietario y gerente general del negocio particular llamado Movimiento Ciudadano.

De manera que la sugerencia de quien esto escribe, es que desaparezcan los debates, no solo porque significan un martirio para los que estamos obligados a soportarlos, sino porque polarizan y hasta violentan las circunstancias electorales sin mayor provecho para la sociedad. ¿Qué necesidad tenemos, por ejemplo, de escuchar y observar las leperadas de Xóchitl Gálvez sin que autoridad alguna le llame la atención?

SUCEDE QUE

En esta pachanga en que se convirtió el juicio a Cabeza de Vaca, pareciera que dio otro garrotazo a la FGR en cuanto a las órdenes de aprehensión, “pareciera”, a reserva de nuevas noticias Por lo pronto el INE muy en su papel, le negó el registro como candidato pluri a la diputación federal (Aplausos)… Excelente noticia por otra parte, es la que recién dio a conocer el gobernador Américo Villarreal Anaya respecto de que en unos días iniciará formalmente la construcción de la segunda línea del acueducto Presa V. Guerrero-Cd. Victoria, obra prioritaria por razones fáciles de comprender. ¡Qué tiempos aquellos en que bajaba el agua cristalina desde “la peñita” hasta las tierras de cultivo del norte de la ciudad, circulando por Tamatán, la alameda del 17 y diversos sectores donde la chiquillería de entonces, disfrutábamos de este don inapreciable de la naturaleza! Chingao, ¡cómo han pasado los años! “Dónde está, en qué lugar del tiempo habrá quedado aquella edad”, como dice la canción del maese Jorge Massias.

Y hasta la próxima.