Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este lunes 27 el presidente López Obrador pisará territorio de la antigua Costa del Seno Mexicano. Viene a evaluar la tarea de rescate del sector salud, que comenzó con la llegada de Américo Villarreal y la 4T a Tamaulipas.

El proyecto es, pasadas las elecciones del 2 de junio, comenzar la afiliación de un millón 200 mil paisanos -que no están incorporados a ninguna institución- al Sistema de Salud para el Bienestar donde recibirán atención médica gratuita y medicinas.

Los hospitales que hoy son del gobierno estatal, serán federalizados con una inversión millonaria.

Es la culminación del rescate del sistema de salud, que la actual administración encontró destruido, sin médicos especialistas, medicamentos ni laboratorios de análisis porque los del pasado privatizaron los servicios. Cuando se fueron no había curitas ni paracetamoles.

Hasta los empleados del gobierno, con pleno derecho a exigir servicio gratuito -porque se les descuenta-, tenían que pagar anestesia, guantes e insumos de los quirófanos. Todo de su bolsa.

El dinero federal que llegaba al estado, era desviado a funciones muy distintas, de tal forma que, de la cuenta 2021, la Auditoría Superior de la Federación reclama más de 400 millones de pesos “perdidos”, amén del recurso que fue a parar a empresas fantasmas.

Una visita presidencial siempre deja algo, y más cuando el compromiso es restablecer el servicio universal gratuito y de calidad que no recibían los enfermos tamaulipecos no incorporados a ninguna institución.

El Presidente será atendido por el Gobernador Américo Villarreal. La actividad principal se dará en ciudad Victoria donde evaluarán además la integración de los Comités de Salud como parte del programa “La Clínica es Nuestra”.

Cambiando, en esta elección el mercado de los candidatos esquiroles cayó muy bajo. Se les acabó el tiempo para centavear.

Remember. En una muestra de su entreguismo y papel de esquirol, el 23 de mayo del 2016 Francisco Chavira Martínez, candidato independiente a Gobernador, declinó a favor de su “contrincante” Francisco García Cabeza de Vaca.

No traía respaldo popular pero le sacó provecho. El jefe de los vientos huracanados les regaló a los hermanitos Chavira la secretaría del Trabajo.

Estela y Francisco exprimieron la dependencia -se quedaban con la mitad de las compensaciones del personal- hasta que, en su desmedida voracidad, se quisieron pasar de listos: Hicieron “doctorcito” a Alejandro Rojas Díaz Durán, entonces crítico y enemigo de los cabezones.

Ni tardo ni perezoso, el texano les dio una patada.

En otra muestra de la prostitución de la política, en 2018 el entonces candidato independiente a la alcaldía de Tula, Lenin Coronado Posadas, fue coptado por “Don Truko” Verástegui e impuesto en el sillón municipal mediante la abultada cartera del erario.

Con igual mentalidad de mercenario, en 2021 Moisés Borjón Olvera tiró la candidatura sin partido en Llera, para ir al bloque caciquil de Xicoténcatl.

No batallaron con “El Gallo” Gallardo, de Jaumave. Desde antes de ser “libre” ya se había entregado en cuerpecito y alma al panismo.

A 5-6 días de las elecciones no vemos declinación alguna, ni partidista ni de los “libres” ¿no hubo clientes?.

El mercader Chavira por ahí anda, más “desinflado” que en 2016, o bien “arreglado” con la diputación que el PT le aseguró a su hermana Diana a cambio ¿de financiamiento? para la campaña al senado.

Todo puede suceder, es el ADN de Don Francisco, ese que nunca la brinca sin huarache, pero al momento de escribir estas líneas (cinco de la tarde del domingo), no daba señales de declinar a favor de alguien.

Seis años después de su primera aventura, el muchacho de Tula, Coronado, siguió el caminito de independiente, pero esta vez nadie le “mercó” su proyecto. Para Verástegui resultó mejor socio el sombrerudo “Láminas” Leija que el señorito radiólogo.

Andan cotizando muy bajo los mercenarios ¿qué tal los del PRD?. No van a ganar ni una regiduría, menos la diputación pluri para la tía Carla Barrios Chavero. No hicieron campañas, no les mandaron lana del nacional, menos del estatal. El que manoteó primero ya fregó.

El hoy independiente de Aldama, José Luis González Rosalez (, así, con z), sabe de vender causas ¿alguna declinación de última hora?.

Misma posición de “Don Gallo” Gallardo, Jaumave, ¿por qué no “vendió” a tiempo la candidatura de Yojaira Córdova?. Va a perder con Manuel Báez, de Morena.

En general hay confianza en el IETAM. Juan José Ramos Charre se ha conducido con respeto a la Ley. Los que se quejan siempre quieren tener la razón, pero no siempre hay elementos para concederla.

Se espera una elección pacífica, sin violencia. El robo de urnas es una utopía que quedó en la dictadura perfecta priísta.

Por denuncias sabemos que un partido anda en la “compra” de votos entre 500 y dos mil varos, pero será el ciudadano el que, en la soledad de la casilla, tome la decisión de por quién votar.

Ya no se valen los Consejos de Administración Municipal, una figura para imponer a incondicionales cuando no ganaba el candidato oficial. Los hubo en Altamira, Soto la Marina y otros.