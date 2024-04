Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los partidos y sus candidatos no quedaron conformes con el subsidio que les aportará el IETAM para hacer campaña. No es suficiente desde luego, pero ellos no hacen una rifita, de perdido un “raspadito” para agenciarse lana.

Las campañas se hacen con billetes. Aquel que no le invierte es “un pobre político”, como decía el viejo lobo de mar Carlos Hank González.

Líderes de los “chiquillos” (partidos) convirtieron a sus organizaciones en un nido de parásitos, que esperan el chivito mensual para financiar el carro de vida que llevan. Tienen mente de burócratas.

No hay agrupación que, en las últimas décadas, organice actividades de auto financiamiento ¿para qué si el Estado los mantiene?. El último fue el PAN en 2010 con Francisco Garza de Coss, como jefe estatal, que convirtió el ejercicio en un vil fraude porque no se entregaron los premios.

Hacia 1995 el CDE del PRI efectuó sorteo de vehículos. Algunos se entregaron y otros no se vendieron los números. El partido se quedó con ellos con el visto bueno de Gobernación.

Pasar la charola no es una opción viable de los dirigentes, mientras el subsidio salga del bolsillo de los causantes.

En Victoria, Carlos Efraín Cepeda, diputado independiente distrito 14 Victoria Norte, recibirá 190 mil pesos -que a lo mejor nunca ha visto juntos-, para hacer campaña por 45 días. Dispondrá de 4,200 “diarina”.

No ha presentado al INE relación de ingresos y gastos, no los tenemos a la mano, pero con seguridad no sacará de su bolsa para la campaña, o pedirle a sus amigos. Puede vender artículos de promoción, pero llegó viciado a la política como otros dinosaurios.

Nadie le quita que puede reunir hasta 7.7 millones de lana privada -legal desde luego- para hacer un mejor papel y no caer en la mediocridad en que anda, diciendo ocurrencias irrealizables de lo que quiere hacer.

Los alcaldes independientes igual, el gobierno del Estado -vía IETAM- les concederá un subsidio de 54 mil lanas, o sea 1,200 pesillos diarios que no les sirven ni para llenar el tanque de gasolina. Pero no es obligación del Gobierno financiarlos. Si llegan al poder no regresarán un solo quinto de lo cobrado.

Por ejemplo El Toñito Medina, de Soto la Marina, tiene oportunidad de buscar entre sus cuates un millón 150 mil, o rifar una vaca o burro de su rancho. No lo hace.

Es tiempo que se desteten de la ubre gubernamental.

Ahora bien ¿en dónde está el negocio de ser funcionario por elección? Los diputados locales tienen autorizado gastar entre 6 y 9 millones de devaluados, pero, en caso de ganar, recibirán 80 mil mensuales que, sumados en tres años, genera 2.8 millones.

Sería el acabose que de los bolsillos de los contribuyentes saliera el financiamiento total de campañas, diputados, alcaldes, senadores. Es dinero tirado a la basura.

Por eso opino yo, el que escribe, que con base en esos topes, que el Estado invente el programa “peso por peso electoral”. Por cada peso que aporte un candidato, el gobierno les entregue otro. Es lo más sanito.

En los hechos las campañas tienen un costo mucho más alto que los cálculos del INE-IETAM. Por ejemplo ¿cuánto cuesta una campaña por la alcaldía de Matamoros? No lo que dicen los árbitros.

Los ingresos no corresponden con los gastos. Un senador tiene permiso, en Tamaulipas, para despojarse hasta de 17 millones de pesos, que nunca recuperará en los seis años de ejercicio, a menos que entre a la corrupción.

El último dato de los aspirantes al Senado dice que, los que más se acercan a la realidad son Eugenio Hernández Flores y Maki Ortiz Domínguez, de la fórmula Verde Ecologista. En mes y medio invirtieron 7 melones.

En cambio el millonario Francisco Chavira Martínez, del PT, reportó al INE que en ese periodo ha gastado 200 mil pesillos ¿le cree usted?. Yo no.

Igual no es de creer que Jesús “El Árabe” Nader, de Tampico, octavo distrito PAN, lleve gastados en 45 días 300 mil del águila, un promedio de 4,400 por día.

Tal cifra no le sirve ni para cargar gasolina del vehículo que trae y sus guarros.

Nunca alcanzará la lana pero tampoco sobra para que el Estado se las regale. Más vale que le vayan buscando.

Sobre la marcha de las campañas, mire que anduvo por territorio el senador Manuel Velasco Coello, prominente del Verde Ecologista, quien se entrevistó con la fórmula Geño Hernández-Maki Ortiz en esta capital. Igual integrantes por diputaciones federales.

Por su parte la diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, diputada PRI-PAN, distrito 14, tuvo tiempo para convivir con medios de comunicación.

En Reynosa el candidato de Seguiremos Haciendo Historia, Carlos Peña Ortiz, está comenzando su jornada desde las seis de la mañana con grupos de maquiladoras, que son muchos y representan una importante fuerza electoral. Arrancó con un multitudinario evento el 15 de abril.

En sus mensajes centrales menciona su compromiso político es desterrar de Tamaulipas el cabecismo, un gobierno que fue presor, autoritario y violento.